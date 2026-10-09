Hanoi en otoño: paisajes, sabores y experiencias que cautivan a los visitantes

Hanoi (VNA) - En octubre, Hanoi disfruta de los días otoñales, con un sol dorado y suave, una brisa fresca y un ambiente agradable. Desde el lago Hoan Kiem y las calles del casco antiguo hasta los espacios culturales, el otoño cautiva no solo por sus paisajes, sino también por la gastronomía, el ritmo de vida y la calidez de sus habitantes.



El otoño a través de la mirada de los visitantes



A comienzos de octubre, el lago Hoan Kiem atrae a numerosos residentes y turistas. A lo largo de sus orillas, los coloridos macizos de flores destacan entre el verdor de los árboles centenarios y la superficie del agua.



Los trabajadores se afanaban en terminar de acondicionar los parterres, mientras muchas personas aprovechaban el tiempo agradable para pasear, tomar fotografías y disfrutar de la frescura otoñal. Desde allí, los visitantes pueden continuar su recorrido por el casco antiguo, entrar en cafeterías instaladas en casas que conservan las huellas del tiempo y degustar la gastronomía tradicional.



Para María Lucrecia, de 62 años y procedente de Manila, Filipinas, el clima es uno de los factores que más le han impresionado de Hanoi. En su segunda visita a la capital vietnamita, tras un viaje en octubre hace tres años, destacó el buen tiempo y la calidad del aire. Esta vez, recorrió el casco antiguo con sus amigos, observó el paso del tren por las calles y probó platos como el bun cha (cerdo a la parrilla con fideos de arroz) y el pho (sopa de fideos de arroz). Además de la naturaleza y la gastronomía, expresó su especial aprecio por la amabilidad de los hanoyenses.



Myrna Diana, de 48 años, que visitaba Hanoi por primera vez, también consideró que el otoño es una época ideal para recorrer la ciudad a pie. Durante su estancia, visitó el casco antiguo y el lago Hoan Kiem, contempló la ciudad desde las alturas y probó platos locales. El pho se convirtió en su comida favorita, que solía tomar cada mañana. Encantada con la experiencia, manifestó su deseo de regresar con familiares y amigos.



Por su parte, Cecilia, una visitante australiana de 56 años, describió el clima otoñal de Hanoi como “parecido al paraíso”. También se mostró encantada con las pequeñas tiendas callejeras, decoradas de forma creativa y con un estilo propio.



El otoño en los recuerdos de los hanoyenses



Para quienes han mantenido un vínculo con la capital, el otoño es también una oportunidad para reencontrarse con los recuerdos.



Nguyen Viet Dung, de 83 años y residente en Ciudad Ho Chi Minh, regresó a Hanoi después de muchos años de ausencia. Durante su visita, recorrió el casco antiguo, el lago Hoan Kiem y la zona de Long Bien, además de reencontrarse con familiares y amigos de la infancia.



Platos como el bun cha y los rollitos de arroz al vapor de Thanh Tri le evocaron los sabores familiares de Hanoi. A su juicio, la ciudad ofrece hoy mayores facilidades a los turistas, aunque el comercio en las calles del casco antiguo conserva parte de la cercanía de antaño.



Vincular el otoño con nuevos productos turísticos



En septiembre de 2026, Vietnam Airlines, en coordinación con las autoridades de Hanoi, puso en marcha la campaña “Conectar con el otoño de Hanoi”, que integra paisajes, gastronomía, música y actividades comunitarias.



Los productos típicos de la temporada, como el com (arroz glutinoso joven) de la aldea de Vong, las drupas maduras de sau y los caquis, se presentan junto con programas culturales, deportivos y experiencias al aire libre.



El director del Departamento de Cultura, Deportes y Turismo de Hanoi, Pham Tuan Long, señaló que la campaña ayuda a promover los valores culturales e históricos de la ciudad, aumenta el atractivo del destino y favorece el desarrollo sostenible.



El otoño de Hanoi se descubre durante un paseo matutino junto al lago Hoan Kiem, al degustar un plato tradicional, visitar una pequeña tienda o disfrutar de un momento de calma entre las calles. Para quienes han mantenido un vínculo con la capital, es un viaje de regreso a los recuerdos; para quienes la visitan por primera vez, representa una oportunidad de descubrir una ciudad de marcada identidad cultural./.

VNA