La guitarra lleva la cultura vietnamita al mundo desde Berlín

Berlín (VNA) - Durante dos décadas, el profesor y guitarrista Dang Ngoc Long ha utilizado la música como puente para acercar la cultura, la historia y el pueblo vietnamitas al público internacional a través del Concurso y Festival Internacional de Guitarra de Berlín, que este año celebra su 20º aniversario.



Dang Ngoc Long, director de la Escuela de Música Berlín-Gesundbrunnen, en Alemania, fue el primer vietnamita en ganar el Premio Especial del Concurso Internacional de Guitarra en 1987 y ha presidido en numerosas ocasiones el jurado del certamen berlinés.



Según el corresponsal de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Berlín, la edición de este año reúne a 30 concursantes de 15 países. Tras las rondas preliminares, 15 participantes avanzaron a la siguiente fase y los cinco mejores competirán en la final, prevista para el 10 de octubre en la sala Ballhaus Prinzenallee. El programa incluye también un concierto de gala, clases magistrales y una exposición de guitarras.



Uno de los aspectos destacados de esta edición es la selección de obras de Dang Ngoc Long como piezas obligatorias, lo que permite a los jóvenes músicos internacionales acercarse a la música inspirada en la cultura vietnamita, incluidas las melodías populares y las obras literarias clásicas, especialmente "El relato de Kieu".



Explicó que al estudiar "El relato de Kieu", los concursantes no solo aprenden una composición musical, sino que también conocen la obra literaria, a su protagonista, el destino humano y los valores culturales que encierra. Así, cuando la guitarra suena en Berlín, la música también cuenta una historia vietnamita al público internacional.



Dang Ngoc Long describió estas dos décadas como “20 años construyendo un puente a través de la música”. A su juicio, los artistas vietnamitas que viven en el extranjero ocupan una posición particular, pues combinan sus raíces culturales con la experiencia adquirida en entornos artísticos internacionales. Esta interacción les permite presentar Vietnam al mundo y, al mismo tiempo, aportar al país nuevas experiencias y conocimientos.



Esta visión coincide con las orientaciones de la Resolución 80-NQ/TW del Buró Político sobre el desarrollo de la cultura vietnamita, que destaca la integración cultural internacional, la promoción de los valores nacionales y la incorporación de las expresiones culturales más destacadas de la humanidad.



El guitarrista considera que la diplomacia musical no consiste únicamente en llevar artistas vietnamitas al extranjero, sino también en facilitar que músicos internacionales visiten Vietnam, conozcan directamente el país y compartan sus propias impresiones sobre su gente y su cultura.



Para fortalecer estos intercambios, Dang Ngoc Long subrayó la necesidad de mantener vínculos más estrechos entre los artistas vietnamitas en el exterior y las instituciones culturales y artísticas nacionales.



También propuso facilitar los proyectos culturales internacionales mediante mejores condiciones de financiación, transporte, alojamiento, visados y derechos de autor, con la participación coordinada del Estado, las organizaciones culturales, las empresas y los artistas.



De cara al futuro, el músico prevé dedicar más tiempo a la composición e incorporar a sus obras para guitarra la literatura, la historia, la naturaleza y la vida de Vietnam. Asimismo, desea ampliar las oportunidades para que los jóvenes guitarristas vietnamitas intercambien experiencias y trabajen con colegas internacionales.



“La música no tiene fronteras”, afirmó. Si una interpretación despierta en el público de un país lejano el interés por conocer Vietnam y a su gente, la música habrá cumplido su misión.



El artista mantiene además el proyecto de llevar el Concurso y Festival Internacional de Guitarra de Berlín a Hanoi, para que las historias de Vietnam puedan contarse no sólo desde escenarios extranjeros, sino también en su propia tierra./.

VNA