Visita oficial del premier vietnamita marca un punto de inflexión histórico, destaca funcionario laosiano

Vientiane (VNA) – La visita oficial a Laos del primer ministro Le Minh Hung y una delegación vietnamita de alto nivel ha marcado un punto de inflexión histórico, impulsando la "cohesión estratégica" entre ambas economías hacia una fase más sustantiva y productiva, declaró el vicepremier y ministro de Asuntos Exteriores de Laos, Thongsavan Phomvihane.



En declaraciones a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) tras la visita oficial, realizada del 8 al 9 de octubre por invitación del premier laosiano Saleumxay Kommasith, Thongsavan señaló que los líderes del Partido, el Estado y el Gobierno de Laos coincidieron en que la visita no solo representa una continuación de la gran amistad tradicional, sino que también marca un punto de inflexión histórico, profundizando la "cohesión estratégica" entre las economías laosiana y vietnamita de manera práctica y eficaz.



Al destacar la importancia de la visita, señaló que la población de Laos prestó especial atención al momento en que se realizó y al poderoso mensaje diplomático transmitido por los líderes de ambas naciones. La gran amistad, la especial solidaridad, la cooperación integral y el vínculo estratégico entre Laos y Vietnam constituyen un activo invaluable, puro y sumamente singular en la historia de las relaciones internacionales, subrayó.



Hizo hincapié en que la elección de Laos como primer destino en el extranjero por parte del premier Le Minh Hung tras su elección demuestra claramente la máxima prioridad y la suma importancia que Vietnam otorga constantemente a su relación especial con Laos.



Esta estrecha camaradería y hermandad se vieron reforzadas cuando Saleumxay Kommasith fue recientemente ratificado por la Asamblea Nacional como jefe del Gobierno laosiano, dando la bienvenida al Primer Ministro vietnamita como su primer invitado internacional.



Según Thongsavan, las conversaciones bilaterales y las directrices sobre programas clave de cooperación entre los dos líderes gubernamentales durante la visita impulsaron el cumplimiento de los compromisos asumidos por los Secretarios Generales y Presidentes de ambos partidos y Estados, transformando la "cohesión estratégica" del consenso compartido en una realidad tangible.



Destacó que lo que recibió gran aplauso del público laosiano fueron los acuerdos concretos diseñados para eliminar obstáculos y forjar un cambio fundamental en la conectividad de infraestructura macroeconómica y estratégica entre ambos países.



Para un país sin litoral como Laos, transformarse en un centro logístico regional y subregional del Mekong es un imperativo vital. Por lo tanto, los esfuerzos conjuntos de ambos gobiernos para acelerar proyectos estratégicos nacionales como la autopista Vientiane-Hanoi, el desarrollo del puerto de Vung Ang en la provincia vietnamita de Ha Tinh como puerto marítimo internacional de Laos, el enlace ferroviario Laos-Vietnam y un sistema de oleoductos se consideran corredores arteriales vitales y la columna vertebral de una integración económica sostenible a largo plazo.



Además de la infraestructura de transporte, añadió, se alcanzó un amplio consenso en materia de seguridad energética. En medio de las complejas fluctuaciones globales, la disposición de Vietnam a aumentar las compras de energía limpia a Laos, junto con los estudios conjuntos sobre un sistema de oleoductos para reemplazar el costoso transporte por carretera, ayudará a Laos a abordar de manera fundamental su estabilidad macroeconómica y garantizar la seguridad energética nacional.



Las impresionantes cifras anunciadas durante la Conferencia de Promoción de Inversiones Lao-Vietnam, copresidida por los dos primeros ministros y a la que asistieron más de 500 participantes, reforzaron aún más la confianza pública, según declaró el funcionario.



En los primeros nueve meses de 2026, de los 8.570 millones de dólares en inversión extranjera directa aprobada por el Gobierno de Laos, las empresas vietnamitas representaron 4.700 millones de dólares. Esto consolida la posición de Vietnam como inversor líder, contribuyendo directamente al desarrollo socioeconómico de Laos en áreas clave como la agricultura de alta tecnología, el procesamiento de minerales, las energías limpias, la banca y las finanzas, la logística, el turismo y la transformación digital.



La visita del premier Le Minh Hung también dejó una profunda huella en el pueblo laosiano gracias a sus iniciativas humanitarias con visión de futuro. La ceremonia de entrega del Sistema de Datos de Población e Identificación Ciudadana de Laos, copresidida por ambos primeros ministros, fue aclamada como un hito histórico que permite a Laos construir un marco de gobernanza nacional digital moderno que impulsa tanto el crecimiento económico como el orden social.



En el ámbito de la educación y el desarrollo de recursos humanos, el lanzamiento del proyecto de la Universidad de la Amistad Laos-Vietnam y los compromisos de patrocinio para la construcción de escuelas en las provincias de Houaphanh y Champasak recibieron una cálida acogida por parte del público y la comunidad intelectual laosiana, según declaró Thongsavan, quien consideró esta iniciativa una valiosa inversión para el futuro que contribuirá a la formación de recursos humanos de alta calidad para la industrialización y modernización de Laos.



Además, la cooperación a nivel local registró nuevos avances con la firma de acuerdos de cooperación para el periodo 2026-2030 entre las provincias de Vientiane y Oudomxay de Laos y la ciudad de Hai Phong y la provincia de Ninh Binh de Vietnam.



Los vínculos proactivos establecidos desde las bases y entre regiones económicas clave han conformado un sólido trípode para las relaciones bilaterales, añadió.



Altos dirigentes de Laos expresaron su firme convicción de que, gracias al intercambio de 11 documentos de cooperación a nivel gubernamental y cerca de 20 acuerdos de inversión empresarial, la visita ha dado un nuevo impulso y ha supuesto un verdadero avance para elevar el nivel de las relaciones bilaterales, según el dirigente.



Al hacer balance de la trayectoria histórica y mirar hacia los próximos aniversarios de gran relevancia, reafirmó que la gran amistad, la solidaridad especial, la cooperación integral y la cohesión estratégica entre Laos y Vietnam perdurarán y se mantendrán sólidas, actuando como motor clave para el desarrollo próspero de ambas naciones./.

VNA