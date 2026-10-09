Presidente del Parlamento vietnamita pide traducir las orientaciones del Partido en resultados concretos

Hanoi (VNA) - El presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Vietnam, Tran Thanh Man, instó a mejorar la calidad de la elaboración legislativa, eliminar obstáculos al desarrollo y convertir las orientaciones del Partido en resultados concretos, al tiempo que pidió cumplir las principales tareas previstas para 2026.

Al intervenir hoy en la sexta Conferencia del Comité del Partido de la Asamblea Nacional para el mandato 2025-2030, señaló que el encuentro se celebró inmediatamente después del IV Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam del XIV mandato, que definió orientaciones sobre la renovación de los métodos de liderazgo, el trabajo de personal, la captación y promoción del talento y la movilización de recursos para el desarrollo.

En este contexto, el Comité del Partido de la Asamblea Nacional debe institucionalizar oportunamente las directrices del Comité Central, aplicar las medidas acordadas y eliminar los obstáculos identificados. La prioridad, subrayó, es transformar el consenso en acciones y las conclusiones en resultados tangibles durante el cuarto trimestre.

El titular del Legislativo pidió concentrar los esfuerzos en el segundo período de sesiones de la XVI Legislatura y garantizar el cumplimiento de las tareas de 2026. Las orientaciones y decisiones del IV Pleno deben traducirse con rapidez, precisión y viabilidad en leyes y normativas, mientras que el próximo período de sesiones debe mantener el espíritu de un Parlamento activo, centrado en perfeccionar el marco institucional y promover el desarrollo.

En materia legislativa, instó a revisar rigurosamente cada proyecto de ley y resolución para garantizar su calidad y viabilidad, así como a resolver las dificultades que afectan a la producción, las actividades empresariales y la vida de la población.

El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, habla en la cita (Fuente: VNA)

Entre los textos que requieren un examen exhaustivo antes de su presentación al Parlamento figuran los relacionados con la Ley de Tierras, el Código Penal, la Ley de Presupuestos Estatales, la Ley de Inversión Pública, la Ley de Vivienda y la Ley de Negocios Inmobiliarios, debido a su amplio impacto social.

También recalcó la necesidad de prevenir y combatir los intereses particulares y de grupos en la elaboración de leyes. El marco institucional, afirmó, debe facilitar el desarrollo, movilizar recursos y aprovechar plenamente el potencial existente.

En cuanto a la construcción del Partido y la formación de cuadros, recordó que el IV Pleno aprobó un Programa de Acción para elevar las capacidades del personal y atraer y aprovechar talentos altamente cualificados en los órganos de la Asamblea Nacional. La selección y asignación de cuadros deben basarse en sus cualidades, competencias, resultados y eficacia laboral, al tiempo que se fomenta la innovación, la iniciativa y la disposición a asumir responsabilidades.

El dirigente parlamentario propuso reforzar la disciplina en la ejecución de las tareas y renovar los métodos de trabajo, incorporando las resoluciones y conclusiones del Comité Central a las actividades cotidianas, semanales y mensuales. Las responsabilidades asignadas deben traducirse en resultados concretos y la supervisión debe garantizar su cumplimiento efectivo. Asimismo, los responsables deben dar ejemplo y tomar decisiones proactivas dentro de sus competencias.

Al considerar los tres últimos meses del año una etapa decisiva, llamó al Comité del Partido de la Asamblea Nacional a mantener la unidad y la disciplina, reforzar la responsabilidad y evaluar el desempeño en función de los resultados.

Por último, pidió prestar atención al trabajo político e ideológico y fortalecer la unidad, el consenso y la cooperación dentro de cada organización del Partido./.

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