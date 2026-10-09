Hanoi inaugura e inicia 18 proyectos emblemáticos por el Día de la Liberación de la capital

Hanoi (VNA) - Hanoi inauguró e inició hoy un total de 18 proyectos emblemáticos, con una inversión total de unos 4,9 mil millones de dólares, con motivo del 72.º aniversario del Día de la Liberación de la capital (10 de octubre de 1954-2026).

Entre las obras destacadas figura un tramo de 15 kilómetros de las calzadas laterales de la circunvalación 4 de Hanoi y su área metropolitana, abierto técnicamente al tráfico el 9 de octubre. La ruta se extiende unos 58,2 kilómetros dentro de la capital. Se prevé habilitar otros 22 kilómetros en noviembre y completar las calzadas laterales en 2026. También se incluyen los tres tramos finales de la circunvalación 2,5, con una longitud conjunta de 2,2 kilómetros.

En el transporte de pasajeros, la estación de autobuses de Yen So, con una inversión de unos 17,3 millones de dólares, podrá atender entre 800 y 1.000 servicios diarios. En el sector sanitario, la segunda sede del Hospital Cardiológico de Hanoi, situada en el barrio de Xuan Dinh, contará con 300 camas y una inversión de unos 30,3 millones de dólares.

En la ocasión, la ciudad anunció una lista de 292 obras y proyectos, con una inversión estimada de 14,8 mil millones de dólares, destinados a mejorar la infraestructura de transporte, el medio ambiente, la sanidad, la educación y los servicios públicos.

Entre los nuevos proyectos figuran una vía elevada de 1,76 kilómetros en la calle Co Linh, que conectará con la autopista Hanoi-Hai Phong y requerirá más de 84,6 millones de dólares, y el puerto fluvial de Giang Bien, con una inversión de unos 98,1 millones de dólares, destinado a reforzar el transporte de mercancías por vía fluvial y las conexiones entre Hanoi, el delta del río Rojo y el sistema portuario de Hai Phong-Lach Huyen.

La protección ambiental incluye la mejora y el refuerzo de los diques, el dragado y el tratamiento de la contaminación del río Nhue, con una inversión preliminar superior a los 2,88 mil millones de dólares mediante una asociación público-privada; la rehabilitación y el tratamiento de la contaminación del río Cau Bay, con unos 449,3 millones de dólares; y el sistema de recogida de aguas residuales de la cuenca S3 y la planta de tratamiento de Phu Do, con unos 155,3 millones de dólares.

En el sector industrial, la primera fase del parque industrial de Tien Thang ocupará más de 230 hectáreas, con una inversión aproximada de 171,3 millones de dólares, y se prevé que genere empleo para más de 16.000 trabajadores.

Los proyectos culturales, turísticos y de servicios incluyen un espacio cultural, comercial y turístico en los 131 arcos ferroviarios situados al sur del puente Long Bien; el parque Safari de Ba Vi, de unas 299 hectáreas; un complejo multifuncional de entretenimiento e hipódromo en Soc Son, con una inversión de unos 420 millones de dólares; y un complejo hotelero, de oficinas y servicios comerciales en Cau Doi, Dong Anh, valorado en unos 120 millones de dólares.

En educación, Hanoi pondrá en marcha tres centros escolares de varios niveles en las comunas de Thach That, Soc Son y Phu Dong. Asimismo, el proyecto del Centro de Ciberseguridad, el Centro Centralizado de Servidores y la sede de la División de Ciberseguridad y Prevención de Delitos de Alta Tecnología de la Policía de Hanoi contará con una inversión cercana a los 173,1 millones de dólares y se prevé que concluya en febrero de 2028.

Durante la ceremonia, el presidente del Comité Popular de Hanoi, Vu Dai Thang, pidió agilizar los procedimientos, garantizar los recursos y ejecutar los proyectos conforme a los calendarios previstos, con calidad, seguridad y eficiencia. También instó a completar los trabajos pendientes de las obras ya inauguradas, establecer responsabilidades claras para los nuevos proyectos y resolver oportunamente los obstáculos relacionados con la liberación de terrenos, los procedimientos de inversión y la conexión de infraestructuras.

Advirtió contra los retrasos, las prolongaciones innecesarias y los costos adicionales evitables. Asimismo, exigió reforzar la inspección y la supervisión, garantizar la seguridad laboral, proteger el medio ambiente y reducir al mínimo las molestias para la población durante la ejecución de las obras.

Se espera que estos proyectos contribuyan a completar la infraestructura, mejorar las condiciones de vida y ampliar las oportunidades de desarrollo de la capital./.

​