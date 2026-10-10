Dirigente parlamentario insta a Academia de Agricultura a convertir políticas en acciones concretas y resultados científicos

Hanoi (VNA) – El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, instó hoy a la Academia de Agricultura de Vietnam a convertir las políticas de promoción de la ciencia y la tecnología, la innovación, la transformación digital y la educación en acciones concretas y resultados científicos que contribuyan al desarrollo nacional, durante la ceremonia conmemorativa del 70.º aniversario de la institución (12 de octubre de 1956).



En el marco de la ceremonia, el dirigente parlamentario entregó a la Academia la Orden del Trabajo de Primera Clase, en reconocimiento a sus destacados logros en la formación y la investigación científica, así como a sus contribuciones al desarrollo socioeconómico del país.



El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam; el primer ministro, Le Minh Hung; y el miembro permanente del Secretariado del Comité Central del Partido, Tran Cam Tu, enviaron arreglos florales para felicitar a la institución. A la ceremonia también asistieron dirigentes y exdirigentes del Partido y del Estado, representantes de ministerios y organismos centrales y locales, así como profesores, científicos, funcionarios y estudiantes de la Academia.



En su intervención, el presidente del Parlamento, Tran Thanh Man, reconoció las importantes contribuciones de varias generaciones de docentes y científicos y destacó los logros alcanzados por la Academia a lo largo de sus siete décadas de historia.



Ante la nueva etapa de desarrollo del país, el dirigente parlamentario instó a la institución a renovar profundamente sus programas de formación para responder mejor a las necesidades de la sociedad, las empresas y la nación.



La Academia debe formar profesionales preparados para desenvolverse en un sector agrícola moderno, con sólidos conocimientos, competencias digitales, capacidad de integración internacional y vocación de servicio, subrayó. Asimismo, destacó la importancia de crear un entorno favorable para que los jóvenes interesados en la agricultura, la tecnología y el emprendimiento puedan estudiar, investigar e innovar.



También hizo hincapié en la necesidad de impulsar la investigación científica y aplicar tecnologías avanzadas, incluida la inteligencia artificial, en ámbitos prioritarios para la agricultura vietnamita. Los resultados de la investigación deben traducirse en beneficios tangibles, como la reducción de los costes de producción, el aumento de los ingresos de los agricultores y la mejora de la competitividad de los productos agrícolas vietnamitas en los mercados internacionales, señaló.



El presidente de la Asamblea Nacional instó a la Academia a fortalecer su papel como nexo entre el Estado, las universidades, los científicos, las empresas y los agricultores, a fin de acercar los conocimientos científicos y las tecnologías a la producción agrícola.



El presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, y sus delegados visitan una exposición de productos de la Academia de Agricultura de Vietnam. Foto: VNA

Asimismo, destacó la importancia de aprovechar la experiencia práctica en el campo para orientar la investigación y la formación, participar activamente en la elaboración y evaluación de políticas relacionadas con la agricultura, los agricultores y el desarrollo rural, y ampliar la cooperación internacional.



En materia de gestión, propuso acelerar la transformación digital, incorporar la inteligencia artificial, desarrollar entornos de aprendizaje inteligentes y mejorar la eficiencia administrativa. También pidió crear condiciones favorables para que los científicos desarrollen su potencial y reforzar la formación de jóvenes investigadores, con el objetivo de situar a la Academia entre las 100 mejores universidades de Asia para 2045.



Además, expresó su confianza en que los estudiantes sigan formándose, investigando e innovando, se animen a emprender y estén dispuestos a trabajar en zonas remotas y desfavorecidas. De esta manera, podrán contribuir al desarrollo nacional y ayudar a posicionar la agricultura vietnamita en el escenario internacional.



Por su parte, la profesora y doctora Nguyen Thi Lan, directora de la Academia, recordó que la institución tiene sus orígenes en la Universidad de Agricultura y Silvicultura, fundada el 12 de octubre de 1956. A lo largo de las etapas de guerra, paz, renovación e integración internacional, la Academia ha acompañado el desarrollo de la agricultura y las zonas rurales de Vietnam.



De cara a esta nueva etapa, la institución se propone seguir renovando sus programas de formación, fortalecer las competencias tecnológicas, lingüísticas y creativas de los estudiantes e impulsar la investigación y la transferencia de tecnología en sus áreas de especialización, en consonancia con las necesidades del país, destacó.



La Academia también continuará modernizando su gestión, ampliando la cooperación y creando condiciones para atraer y desarrollar talento, con el objetivo de consolidarse como una universidad de investigación de prestigio en la región, basada en un modelo de desarrollo inteligente, sostenible e innovador, centrado en las personas, agregó./.