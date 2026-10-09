Vietnam y Camboya acuerdan elevar el comercio bilateral a 20 mil millones de dólares

Phnom Penh (VNA) - Los primeros ministros de Vietnam, Le Minh Hung, y Camboya, Hun Manet, acordaron el 9 de octubre fortalecer las relaciones de amistad y ampliar la cooperación integral, con el objetivo de elevar el comercio bilateral a 20 mil millones de dólares en el futuro próximo.



Durante las conversaciones, celebradas tras la ceremonia oficial de bienvenida en Phnom Penh, Hun Manet dio una cálida bienvenida al premier vietnamita en su primera visita oficial a Camboya como jefe del Gobierno vietnamita y destacó su importancia para profundizar los vínculos bilaterales.



El dirigente camboyano agradeció el apoyo oportuno de Vietnam durante la lucha por la independencia y la liberación de Camboya del antiguo régimen genocida, así como en la actual etapa de construcción y desarrollo nacional.



También valoró los logros de Vietnam, especialmente la reforma del aparato administrativo y la promoción de un crecimiento económico rápido y sostenible. Expresó su confianza en que el país cumplirá sus objetivos estratégicos de desarrollo para 2030 y 2045, y reafirmó la voluntad de Camboya de preservar y promover junto con Vietnam la buena vecindad, la amistad tradicional, la cooperación integral y la sostenibilidad a largo plazo.

El primer ministro vietnamita, Le Minh Hung, habla en la reunión (Fuente: VNA)

Por su parte, el primer ministro Le Minh Hung agradeció la solemne acogida de los dirigentes, el Gobierno y el pueblo camboyanos, y transmitió sus felicitaciones con motivo de la festividad de Pchum Ben. Manifestó su confianza en que Camboya seguirá cosechando logros, aplicará con éxito la primera fase de la “Estrategia Pentagonal” y avanzará hacia un desarrollo próspero.



Subrayó que las relaciones de buena vecindad y amistad entre ambos países se han forjado gracias a los sacrificios y las contribuciones de numerosas generaciones. Consideró que constituyen un patrimonio invaluable y revisten gran importancia para la paz, la estabilidad y el desarrollo regional. Reafirmó que Vietnam concede especial importancia a estos vínculos y está dispuesto a trabajar con Camboya para preservar y promover la tradición de solidaridad y estrecha amistad entre ambos pueblos.



Ambos dirigentes expresaron su satisfacción por los avances en las relaciones bilaterales, especialmente en la confianza política, la defensa y la seguridad, así como en economía, comercio, inversión, educación, formación, turismo e intercambios entre los pueblos. También destacaron el fortalecimiento de la cooperación turística y la coordinación de programas y conexiones para atraer visitantes internacionales a ambos países.



Coincidieron en aplicar eficazmente los acuerdos alcanzados y reforzar los mecanismos de cooperación bilateral, con el fin de garantizar un desarrollo estable, sustancial y sostenible de las relaciones.

Asimismo, acordaron intensificar la coordinación para garantizar la seguridad y el orden público en ambos países, y reafirmaron el principio de no permitir que ninguna fuerza utilice el territorio de uno de ellos para actuar contra el otro o perjudicar su seguridad y sus intereses nacionales.



Se comprometieron a reforzar la gestión y protección de las fronteras y combatir la delincuencia transnacional, especialmente los delitos de alta tecnología y las estafas en línea. El premier Le Minh Hung felicitó a Hun Manet por el éxito de la Conferencia Internacional sobre la Prevención de las Estafas en Línea, celebrada en Phnom Penh en septiembre de 2026, y afirmó que los organismos competentes de Vietnam están dispuestos a seguir compartiendo experiencias y reforzando la coordinación con sus homólogos camboyanos.

El primer ministro camboyano, Hun Manet, habla en la reunión (Fuente: VNA)

En materia económica, comercial y de inversión, ambos primeros ministros reafirmaron su determinación de mejorar la conectividad entre sus economías, aprovechando sus potencialidades, ventajas y complementariedades. También acordaron promover el comercio fronterizo y facilitar las actividades comerciales, inversoras y empresariales.



Ambas partes abogaron por trabajar para elevar el comercio bilateral a 20 mil millones de dólares y alentar a las empresas de ambos países a ampliar la cooperación en inversiones, desarrollar cadenas de valor transfronterizas en los sectores industrial y agropecuario y expandir la industria de procesamiento.



También acordaron reforzar la cooperación entre sus localidades, especialmente las provincias fronterizas, y mejorar la conectividad de infraestructuras, comercio y logística para facilitar la circulación de mercancías y los intercambios entre sus pueblos. Destacaron que el desarrollo económico debe ir acompañado del mantenimiento de la seguridad y el orden en las zonas fronterizas y de la construcción de una frontera de paz, amistad, cooperación y desarrollo compartido.



Subrayaron la importancia de ampliar los intercambios entre los pueblos, especialmente los vínculos entre los jóvenes y los líderes jóvenes, para que las nuevas generaciones conozcan mejor la historia y la tradición de amistad, solidaridad y cooperación entre Vietnam y Camboya y asuman la responsabilidad de preservarlas y promoverlas.

Los dos primeros ministros presencian la firma del acuerdo entre ambos gobiernos sobre cooperación educativa para el período 2026-2030. Foto: VNA

Asimismo, se coordinarán las actividades del “Año de la Amistad Vietnam-Camboya 2027”, con motivo del 60.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas (24 de junio de 1967-2027).



En cuanto a los asuntos regionales e internacionales, ambos dirigentes coincidieron en intensificar el intercambio de información y las consultas sobre cuestiones estratégicas relacionadas con la seguridad, la estabilidad y el desarrollo de cada país. También acordaron mantener una estrecha coordinación y apoyarse mutuamente en la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y otros mecanismos multilaterales de los que ambos son miembros.



Al término de las conversaciones, los dos jefes de Gobierno presenciaron la ceremonia de entrega de seis documentos de cooperación bilateral en los ámbitos de seguridad, lucha contra las drogas, comercio, cultura, educación y formación./.