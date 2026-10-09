Primer ministro vietnamita rinde homenaje en tres monumentos de Phnom Penh

Phnom Penh (VNA) - El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, y una delegación de alto nivel rindieron homenaje y depositaron ofrendas florales el 9 de octubre en tres monumentos de Phnom Penh, tras su llegada al país para una visita oficial.



En el Monumento a la Independencia, el premier Le Minh Hung y la delegación guardaron un minuto de silencio en memoria de los héroes y mártires camboyanos que sacrificaron sus vidas por la independencia y la libertad nacional. El monumento conmemora la recuperación de la independencia de Camboya del dominio colonial francés, el 9 de noviembre de 1953.



En el Memorial del difunto rey Norodom Sihanouk (1922-2012), el jefe de Gobierno vietnamita expresó su respeto por las contribuciones del antiguo monarca al desarrollo de Camboya y sus esfuerzos en favor de la amistad entre ambos pueblos. Norodom Sihanouk fue un gran amigo del Partido, el Estado y el pueblo de Vietnam.



Posteriormente, la delegación rindió homenaje en el Monumento de la Amistad Camboya-Vietnam, erigido a finales de la década de 1980 para recordar el sacrificio de los héroes, mártires y soldados voluntarios vietnamitas que ayudaron al ejército y al pueblo camboyanos a derrocar al régimen genocida de los Jemeres Rojos y contribuir a la recuperación del país.

El primer ministro Le Minh Hung deposita una ofrenda floral en el Monumento a la Amistad Camboya-Vietnam en Phnom Penh. (Foto: VNA)

El monumento simboliza la solidaridad internacional y la ayuda entre ambos pueblos, y recuerda a las nuevas generaciones la importancia de fortalecer las relaciones de buena vecindad, amistad tradicional, cooperación integral y sostenibilidad a largo plazo entre Vietnam y Camboya.



La visita oficial del primer ministro Le Minh Hung a Camboya, del 9 al 10 de octubre por invitación de su homólogo Hun Manet, reafirma la prioridad que Vietnam concede a las relaciones con el país vecino, así como a la consolidación de la confianza política, la coordinación entre los dirigentes de ambos países y la materialización de los compromisos bilaterales en resultados concretos./.