Política

Primer ministro vietnamita rinde homenaje en tres monumentos de Phnom Penh

El primer ministro Le Minh Hung depositó ofrendas florales en tres monumentos de Phnom Penh durante su visita oficial para reafirmar la amistad y la cooperación entre Vietnam y Camboya.

El primer ministro Le Minh Hung ofrenda una corona de flores en el monumento al difunto rey Norodom Sihanouk en Phnom Penh. (Foto: VNA)
El primer ministro Le Minh Hung ofrenda una corona de flores en el monumento al difunto rey Norodom Sihanouk en Phnom Penh. (Foto: VNA)

Phnom Penh (VNA) - El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, y una delegación de alto nivel rindieron homenaje y depositaron ofrendas florales el 9 de octubre en tres monumentos de Phnom Penh, tras su llegada al país para una visita oficial.

En el Monumento a la Independencia, el premier Le Minh Hung y la delegación guardaron un minuto de silencio en memoria de los héroes y mártires camboyanos que sacrificaron sus vidas por la independencia y la libertad nacional. El monumento conmemora la recuperación de la independencia de Camboya del dominio colonial francés, el 9 de noviembre de 1953.

En el Memorial del difunto rey Norodom Sihanouk (1922-2012), el jefe de Gobierno vietnamita expresó su respeto por las contribuciones del antiguo monarca al desarrollo de Camboya y sus esfuerzos en favor de la amistad entre ambos pueblos. Norodom Sihanouk fue un gran amigo del Partido, el Estado y el pueblo de Vietnam.

Posteriormente, la delegación rindió homenaje en el Monumento de la Amistad Camboya-Vietnam, erigido a finales de la década de 1980 para recordar el sacrificio de los héroes, mártires y soldados voluntarios vietnamitas que ayudaron al ejército y al pueblo camboyanos a derrocar al régimen genocida de los Jemeres Rojos y contribuir a la recuperación del país.

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El primer ministro Le Minh Hung deposita una ofrenda floral en el Monumento a la Amistad Camboya-Vietnam en Phnom Penh. (Foto: VNA)

El monumento simboliza la solidaridad internacional y la ayuda entre ambos pueblos, y recuerda a las nuevas generaciones la importancia de fortalecer las relaciones de buena vecindad, amistad tradicional, cooperación integral y sostenibilidad a largo plazo entre Vietnam y Camboya.

La visita oficial del primer ministro Le Minh Hung a Camboya, del 9 al 10 de octubre por invitación de su homólogo Hun Manet, reafirma la prioridad que Vietnam concede a las relaciones con el país vecino, así como a la consolidación de la confianza política, la coordinación entre los dirigentes de ambos países y la materialización de los compromisos bilaterales en resultados concretos./.

VNA
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