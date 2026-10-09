Vietnam y Camboya buscan llevar la cooperación económica a un nuevo nivel

Phnom Penh (VNA) - Los primeros ministros de Vietnam, Le Minh Hung, y Camboya, Hun Manet, copresidieron el 9 de octubre en Phnom Penh el Foro Empresarial Vietnam-Camboya 2026, en el que acordaron reforzar la conectividad económica, mejorar el entorno de inversión y desarrollar cadenas de valor conjuntas, con el objetivo de elevar el comercio bilateral a 20 mil millones de dólares en el futuro próximo.



Organizado con motivo de la visita oficial del jefe de Gobierno vietnamita a Camboya, el foro reunió a dirigentes de ambos países y unos 300 representantes empresariales, que compartieron experiencias y propusieron medidas para ampliar la cooperación.



El comercio bilateral alcanzó unos 11,4 mil millones de dólares en 2025, un aumento superior al 12%, y cerca de 8,7 mil millones en los primeros ocho meses de 2026. Vietnam es el mayor socio comercial de Camboya dentro de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y el tercero a escala mundial.



Vietnam cuenta con 223 proyectos de inversión en Camboya, por unos 3,4 mil millones de dólares, mientras que las empresas camboyanas tienen 50 proyectos en Vietnam, con un capital total de 81,6 millones de dólares. Las inversiones vietnamitas han generado decenas de miles de empleos y contribuido al desarrollo de las comunidades locales.



El ministro de Finanzas de Vietnam, Ngo Van Tuan, señaló que las propuestas empresariales se centran en mejorar las políticas fiscales, de tierras y agrícolas; simplificar los procedimientos aduaneros, sanitarios y de transporte; ampliar los pagos transfronterizos mediante códigos QR y monedas nacionales; y resolver proyectos pendientes, además de extender la cooperación a la transformación digital, la logística, la sanidad y el procesamiento industrial. El Ministerio de Finanzas coordinará con el Consejo para el Desarrollo de Camboya (CDC) el seguimiento de estas propuestas.



En su intervención, el premier Le Minh Hung destacó que la cooperación económica, comercial y de inversión constituye un pilar de las relaciones bilaterales, que se rigen por el lema de “buena vecindad, amistad tradicional, cooperación integral y sostenibilidad a largo plazo”.



Expuso las reformas económicas de su país, centradas en la ciencia y la tecnología, la transformación digital, la innovación y el desarrollo de los recursos humanos, con el objetivo de alcanzar un crecimiento de dos dígitos en 2026-2030 y convertirse en un país desarrollado de altos ingresos para 2045.



Según el jefe de Gobierno vietnamita, las economías de ambos países son complementarias: Camboya cuenta con ventajas agrícolas, materias primas y mano de obra joven, mientras que Vietnam dispone de capacidad de procesamiento, puertos, infraestructura logística y una red de más de 60 socios de tratados de libre comercio. La conexión de estas fortalezas permitiría desarrollar cadenas de valor competitivas y ampliar el acceso a los mercados internacionales.

El primer ministro vietnamita, Le Minh Hung, habla en la cita. Foto: VNA

Para elevar la cooperación a un nuevo nivel, propuso armonizar las políticas y simplificar los procedimientos de inversión; mejorar las conexiones de transporte y logística, incluida la autopista Ciudad Ho Chi Minh-Moc Bai-Bavet-Phnom Penh; desarrollar cadenas de valor agrícolas y de procesamiento en Camboya; ampliar los pagos en monedas nacionales y mediante códigos QR; y promover nuevos ámbitos como el comercio electrónico, las energías renovables, el turismo y la formación especializada.



Asimismo, instó a las empresas a invertir conjuntamente, desarrollar cadenas de suministro y explorar terceros mercados, respetando la legislación y las costumbres locales, contratando trabajadores camboyanos y protegiendo el medio ambiente. Reafirmó el compromiso del Gobierno vietnamita de apoyar a las empresas de ambos países y encargó a los organismos competentes recopilar y resolver sus propuestas.

El primer ministro camboyano, Hun Manet, habla en la cita. Foto: VNA

Por su parte, Hun Manet afirmó que la participación empresarial refleja la confianza y el interés en ampliar los vínculos comerciales y de inversión. Consideró viable alcanzar los 20 mil millones de dólares de intercambio comercial e incluso superar esa cifra, aunque subrayó que también es necesario mejorar la calidad de la cooperación y la conexión entre ambas economías.



Destacó la importancia de convertir los corredores de transporte en corredores económicos y productivos que conecten fábricas, zonas industriales, centros logísticos y mercados. También resaltó el potencial turístico: Camboya recibió más de un millón de visitantes vietnamitas en 2025. Alentó a ambos países a conectar destinos y desarrollar productos para atraer turistas de terceros mercados.



El primer ministro camboyano reafirmó el compromiso de su Gobierno de mejorar el entorno empresarial e instó a las compañías a pasar del comercio tradicional a la inversión en procesamiento profundo, la generación de mayor valor añadido y una participación más amplia en las cadenas de suministro regionales.



Al término del foro, en presencia de ambos primeros ministros, organismos y empresas de los dos países intercambiaron cinco documentos de cooperación. Entre ellos figuran dos certificados modificados de registro de inversiones en el extranjero para proyectos de cultivo y ganadería de la compañía vietnamita THACO AGRI en las provincias camboyanas de Kratie y Ratanakiri, con una inversión total de 648 millones de dólares./.