Premier vietnamita se reúne con presidente del Senado y del Partido Popular de Camboya

Phnom Penh (VNA) - El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, se reunió el 9 de octubre en Phnom Penh con Hun Sen, presidente del Partido Popular de Camboya y del Senado camboyano, para analizar las relaciones bilaterales y acordar medidas destinadas a fortalecer la cooperación integral y la conectividad económica.



Hun Sen destacó la importancia de la primera visita oficial del señor Le Minh Hung a Camboya como jefe de Gobierno vietnamita y expresó su confianza en que contribuirá a dar un nuevo impulso a la amistad y los estrechos vínculos entre ambos países. También manifestó su deseo de que Vietnam continúe cosechando éxitos y avance hacia un desarrollo rápido y sostenible, al tiempo que señaló que sus logros económicos también benefician a Camboya.



Por su parte, el premier Le Minh Hung felicitó a Camboya por sus avances y valoró las contribuciones de Hun Sen a la construcción, preservación y consolidación de las relaciones bilaterales. Reafirmó el aprecio de Vietnam por la amistad y el valioso apoyo de los dirigentes y el pueblo camboyanos, y subrayó que los vínculos entre el Partido Comunista de Vietnam y el Partido Popular de Camboya constituyen una sólida base política para orientar la cooperación entre ambos países.



El jefe de Gobierno vietnamita también felicitó a Camboya por los resultados de la segunda Conferencia Interparlamentaria de Presidentes de Parlamentos y afirmó que Vietnam coordinará sus esfuerzos y apoyará al país vecino para que la XX Cumbre de la Francofonía, prevista para noviembre de 2026, se celebre con éxito.



Ambos dirigentes valoraron positivamente los avances de las relaciones bilaterales. La confianza política se fortalece mediante frecuentes visitas e intercambios de alto nivel, mientras que la cooperación entre los dos partidos orienta los distintos ámbitos de colaboración. También se profundizan los vínculos en defensa y seguridad, así como en economía, comercio e inversión, sectores en los que Vietnam sigue siendo uno de los principales inversores y socios comerciales de Camboya. La cooperación entre la Asamblea Nacional de Vietnam y el Senado y la Asamblea Nacional de Camboya también se estrecha, al igual que los intercambios entre los pueblos, especialmente en las localidades fronterizas.

En la reunión (Fuente: VNA)

Para impulsar las relaciones en la nueva etapa, ambas partes acordaron aprovechar los mecanismos de cooperación existentes en todos los canales, incluido el encuentro entre los dos partidos. Asimismo, destacaron la importancia de intensificar los intercambios entre jóvenes y futuros dirigentes y ampliar la cooperación entre los órganos legislativos, ejecutivos y judiciales, las organizaciones populares y las administraciones locales.



En el ámbito económico, coincidieron en reforzar la integración de sus economías, desarrollar los pasos fronterizos y las infraestructuras limítrofes, promover las inversiones vietnamitas en Camboya y ejecutar eficazmente los proyectos conjuntos. También abogaron por resolver las dificultades que afectan al comercio y la inversión, y alentar a las empresas a ampliar la cooperación en sectores con potencial, como el procesamiento de productos agrícolas, la acuicultura, las energías limpias y la logística.



Ambas partes resaltaron el papel de los órganos legislativos en el perfeccionamiento del marco institucional, la creación de condiciones jurídicas favorables y la supervisión de la aplicación de los acuerdos de cooperación.



En materia de defensa y seguridad, los dos dirigentes subrayaron la necesidad de mantener una frontera de paz, estabilidad, cooperación y desarrollo, y acelerar la resolución de los tramos pendientes de demarcación y colocación de hitos. También acordaron mejorar la coordinación entre las fuerzas competentes y las autoridades locales de las zonas fronterizas, así como continuar la búsqueda, recuperación y repatriación de los restos de los soldados voluntarios y expertos vietnamitas fallecidos en Camboya.



El primer ministro Le Minh Hung pidió a Hun Sen que siga prestando atención y apoyo a la comunidad de origen vietnamita en Camboya, especialmente para resolver las dificultades relacionadas con la nacionalidad y la documentación legal. El objetivo es ayudar a sus integrantes a estabilizar sus vidas, integrarse en la sociedad de acogida y continuar desempeñando su papel como puente de amistad entre ambos países. También solicitó que se faciliten las actividades de los inversores y las empresas vietnamitas que operan en Camboya.



Ambos dirigentes coincidieron en intensificar las actividades de educación y divulgación para que las nuevas generaciones comprendan la historia y la tradición de amistad, solidaridad y ayuda mutua entre los dos pueblos. Asimismo, acordaron ampliar los intercambios populares y los programas de formación de jóvenes dirigentes para reforzar la conciencia y la responsabilidad de las nuevas generaciones en la preservación de las relaciones bilaterales.



Por último, se coordinarán las actividades del “Año de la Amistad Vietnam-Camboya 2027”, con motivo del 60.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas. También promoverán los intercambios y la cooperación entre Vietnam, Camboya y Laos para consolidar la solidaridad y los vínculos entre los tres países./.