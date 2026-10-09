Camboya reafirma su prioridad al fortalecimiento de las relaciones con Vietnam

Phnom Penh (VNA) - La presidenta de la Asamblea Nacional de Camboya, Khuon Sudary, reafirmó hoy que su país concede gran importancia y prioridad al mantenimiento y fortalecimiento de la amistad tradicional y la cooperación integral con Vietnam.

Durante una reunión en Phnom Penh con el primer ministro vietnamita, Le Minh Hung, quien realiza una visita oficial a Camboya, Khuon Sudary destacó que el viaje refleja la importancia que Hanoi concede a la profundización de las relaciones bilaterales.

La dirigente camboyana subrayó que los lazos de solidaridad y amistad entre ambos países han sido cultivados por generaciones y revisten una importancia cada vez mayor para los intereses de sus pueblos, así como para la paz, la estabilidad y el desarrollo regionales.

Por su parte, el premier Le Minh Hung felicitó a Camboya por sus logros y expresó su confianza en que el país continuará desarrollándose y prosperando. Ratificó que Vietnam concede alta prioridad al fortalecimiento de las relaciones con Camboya, basadas en la buena vecindad, la amistad tradicional, la cooperación integral y la sostenibilidad a largo plazo.

Al informar sobre los resultados de sus conversaciones mantenidas ese mismo día con el primer ministro camboyano, Hun Manet, el jefe de Gobierno vietnamita señaló que ambas partes habían alcanzado entendimientos para fortalecer la cooperación económica, promover las inversiones y ampliar la colaboración productiva.

Ambos países acordaron alentar a sus empresas a desarrollar cadenas de valor transfronterizas en los sectores industrial y agropecuario, así como mejorar la conectividad de infraestructuras, la logística y el comercio fronterizo.

Khuon Sudary expresó su satisfacción por los resultados de las conversaciones y por la firma e intercambio de documentos de cooperación bilateral.

En esta ocasión, ambos dirigentes coincidieron en promover eficazmente la cooperación parlamentaria y reforzar la coordinación entre las dos asambleas nacionales para apoyar a los gobiernos en el fortalecimiento de la colaboración en diversos ámbitos.

También reafirmaron su apoyo al papel central de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en el mantenimiento de la paz, la estabilidad, la cooperación y el desarrollo regionales.

Las dos partes destacaron la importancia de intensificar los intercambios entre los pueblos, especialmente entre las generaciones jóvenes, para profundizar su conocimiento de la historia y la tradición de solidaridad y amistad, así como su responsabilidad en la preservación y el fortalecimiento de las relaciones entre Vietnam y Camboya.

Con vistas al 60.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países, el 24 de junio de 2027, acordaron coordinar las actividades del “Año de la Amistad Vietnam-Camboya 2027”, prestando especial atención a los intercambios y la cooperación entre los parlamentos, los organismos, las localidades y los pueblos de ambos países. Estas iniciativas contribuirán a consolidar las bases sociales de los vínculos bilaterales y promover su desarrollo estable y sostenible./.

​