Primer ministro de Vietnam inicia visita oficial a Camboya

Phnom Penh (VNA) - El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, acompañado de una delegación de alto nivel, llegó hoy al Aeropuerto Internacional Techo de Phnom Penh para iniciar una visita oficial a Camboya, por invitación de su homólogo anfitrión, Hun Manet.



La delegación vietnamita fue recibida por el ministro de Planificación de Camboya, Bin Trachhai; el secretario de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional, Ung Rachana; la embajadora de Camboya en Vietnam, Touch Sopharath; el embajador de Vietnam en Phnom Penh, Nguyen Minh Vu, y numerosos miembros de la comunidad vietnamita residente en el país.



Esta es la primera visita oficial de Le Minh Hung a Camboya como jefe de Gobierno vietnamita. El viaje reviste especial importancia y refleja la alta prioridad que el Partido, el Estado y el Gobierno de Vietnam conceden a las relaciones con Camboya, además de contribuir a profundizar los vínculos bilaterales de buena vecindad, amistad tradicional, cooperación integral y sostenibilidad a largo plazo.



Durante la visita, se prevé que el premier vietnamita y los dirigentes camboyanos mantengan conversaciones sobre medidas concretas para ampliar la cooperación bilateral, especialmente en ámbitos prácticos que respondan a los intereses de ambos países.

Delegados dan la bienvenida al Primer Ministro Le Minh Hung en el Aeropuerto Internacional Techo de Phnom Penh. Foto: VNA



Se espera que el viaje contribuya a fortalecer la cooperación en educación y formación, desarrollo de recursos humanos, ciencia y tecnología, así como en sectores emergentes acordes con las necesidades de desarrollo de cada país. También se promoverán los intercambios entre los pueblos, especialmente entre las generaciones más jóvenes.



La visita constituye, además, un paso concreto en los preparativos para conmemorar en 2027 el 60.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Vietnam y Camboya./.