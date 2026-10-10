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Resultados de la implementación de la Resolución N.º 57-NQ/TW

Tras la reestructuración del Comité Directivo Central para el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital nacional, el primer ministro Le Minh Hung priorizó la implementación drástica y coordinada de muchas soluciones para alcanzar los objetivos establecidos en la Resolución N.º 57-NQ/TW.

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#ciencia y tecnología #innovación #transformación digital #Resolución 57-NQ/TW
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