Vietnam lanza una aplicación para impulsar transformación digital a nivel comunal

Hanoi (VNA) - El Ministerio de Ciencia y Tecnología de Vietnam presentó hoy una aplicación destinada a facilitar la transformación digital a nivel comunal, que ayuda a funcionarios locales, empresas, hogares comerciales y ciudadanos a identificar soluciones adecuadas, desarrollar habilidades y acceder a servicios de asesoramiento.



La herramienta se basa en un catálogo de 1.591 productos y soluciones de transformación digital de 360 entidades, publicado por el Ministerio el 29 de abril de 2026. El catálogo abarca tres pilares: Gobierno Digital, Economía Digital y Sociedad Digital. Ante la diversidad de opciones, la aplicación permite a los usuarios encontrar las soluciones que mejor se ajustan a sus necesidades.



Su funcionamiento incluye la identificación de necesidades, la consulta de modelos de referencia, la búsqueda de soluciones, la adquisición de conocimientos y habilidades, la solicitud de asesoramiento y el envío de comentarios sobre los resultados. La aplicación no sustituye los programas de gestión existentes en las localidades ni introduce nuevos procedimientos administrativos a nivel comunal, sino que sirve como herramienta de orientación, apoyo y conexión.



Disponible oficialmente desde el 22 de septiembre de 2026 en https://ungdungcdscapxa.dx.gov.vn/, la plataforma cuenta con los departamentos locales de Ciencia y Tecnología como puntos de coordinación. Los Comités Populares de las comunas y los barrios se encargan de promover su uso entre funcionarios, ciudadanos y empresas, mientras que los equipos comunitarios de tecnología digital ofrecen orientación práctica a los usuarios.



Según los datos facilitados, la aplicación ha registrado 6.544 cuentas, 13.025 consultas sobre productos y soluciones de transformación digital, 178 solicitudes específicas de asesoramiento, 528 inscripciones a cursos y 28 comunicaciones, entre consultas y comentarios.



La iniciativa refleja un cambio de enfoque: pasar de la búsqueda de tecnologías a partir de catálogos a la selección de soluciones basada en las necesidades reales de los usuarios. Así, la transformación digital a nivel local comienza por identificar los problemas que funcionarios, ciudadanos y empresas necesitan resolver y, a partir de ahí, elegir las herramientas más adecuadas para obtener resultados concretos./.

VNA