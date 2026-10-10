Política

Premier vietnamita realiza visita de cortesía al Rey y a la Reina Madre de Camboya

El primer ministro vietnamita, Le Minh Hung, realizó hoy sendas visitas de cortesía al Rey de Camboya, Norodom Sihamoni, y a la Reina Madre, Norodom Monineath Sihanouk, en el Palacio Real de Phnom Penh.

El primer ministro vietnamita, Le Minh Hung, se reúne con el Rey de Camboya, Norodom Sihamoni. (Fuente: VNA)
El primer ministro vietnamita, Le Minh Hung, se reúne con el Rey de Camboya, Norodom Sihamoni. (Fuente: VNA)

Phnom Penh (VNA) – El primer ministro vietnamita, Le Minh Hung, realizó hoy sendas visitas de cortesía al Rey de Camboya, Norodom Sihamoni, y a la Reina Madre, Norodom Monineath Sihanouk, en el Palacio Real de Phnom Penh.

Durante su encuentro con el Rey Norodom Sihamoni, el jefe del Gobierno vietnamita expresó su satisfacción por visitar Camboya por primera vez desde que asumió el cargo de Primer Ministro.

Asimismo, felicitó al pueblo camboyano por los importantes logros alcanzados en la construcción y el desarrollo nacional durante más de dos décadas de reinado del monarca, bajo el liderazgo del Senado, la Asamblea Nacional y el Gobierno, y con el firme respaldo de la ciudadanía. Estos avances, señaló, han contribuido a elevar el papel y el prestigio internacional de Camboya, tanto en la región como en el mundo.

El premier Le Minh Hung subrayó que el Partido, el Estado y el pueblo de Vietnam siempre recuerdan y valoran la valiosa ayuda y el apoyo que el difunto Rey Padre Norodom Sihanouk, la Reina Madre Norodom Monineath Sihanouk, el Rey Norodom Sihamoni y sucesivas generaciones de dirigentes y ciudadanos camboyanos han brindado a Vietnam a lo largo de la historia.

Con motivo del Año de la Amistad Vietnam-Camboya 2027, que marcará el 60.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas bilaterales, los organismos competentes de ambas partes coordinarán estrechamente la preparación y organización de las actividades conmemorativas, afirmó. Estos actos contribuirán a honrar el valor histórico de la amistad tradicional, la solidaridad y la ayuda mutua que unen a ambas naciones.

El Rey Norodom Sihamoni dio una cálida bienvenida al primer ministro Le Minh Hung en su primera visita a Camboya desde que asumió el cargo y destacó la amistad tradicional entre ambos países, forjada por el Presidente Ho Chi Minh y el difunto Rey Padre Norodom Sihanouk y cultivada por sucesivas generaciones de dirigentes y ciudadanos vietnamitas y camboyanos.

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El primer ministro vietnamita, Le Minh Hung, se reúne con la Reina Madre, Norodom Monineath Sihanouk. (Fuente: VNA)

Expresó su confianza en que, bajo el liderazgo del Partido Comunista de Vietnam, encabezado por su secretario general y presidente, To Lam, y gracias a los esfuerzos del Gobierno, la Asamblea Nacional y el pueblo vietnamitas, Vietnam seguirá cosechando mayores éxitos en la construcción y el desarrollo nacional.

Asimismo, agradeció las muestras de afecto transmitidas por los altos dirigentes vietnamitas tanto a él como a otros dirigentes camboyanos y expresó su profunda gratitud por el valioso apoyo y la asistencia que el Partido, el Estado y el pueblo de Vietnam han brindado a Camboya en su proceso de construcción y desarrollo nacional.

Ambos dirigentes manifestaron su satisfacción por los avances positivos registrados recientemente en las relaciones bilaterales y acordaron seguir fortaleciendo los lazos de buena vecindad, la amistad tradicional, la cooperación integral y la asociación sostenible a largo plazo entre Vietnam y Camboya, con el objetivo de hacerlos cada vez más sólidos y sustantivos.

Asimismo, en el Palacio Real, el primer ministro Le Minh Hung realizó una visita de cortesía a la Reina Madre Norodom Monineath Sihanouk.

Durante el encuentro, transmitió respetuosamente a la Reina Madre los saludos del secretario general y presidente To Lam y de otros altos dirigentes vietnamitas. También expresó su deseo de dar la bienvenida al Rey y a la Reina Madre en Vietnam para una visita y una estancia de descanso en un futuro próximo./.

VNA
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