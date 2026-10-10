Premier se reúne con representantes de comunidad vietnamita en Camboya

Phnom Penh (VNA) En el marco de su visita oficial a Camboya, el primer ministro vietnamita, Le Minh Hung, se reunió hoy con representantes de la comunidad connacional en el país vecino, así como con funcionarios y empleados de las oficinas de representación de Vietnam.



Durante el encuentro, el embajador de Vietnam en Camboya, Nguyen Minh Vu, señaló que 2026 ha sido testigo de numerosas visitas de alto nivel entre ambos países, que han contribuido a consolidar la confianza política e impulsar la cooperación bilateral.



En materia fronteriza y territorial, la Embajada de Vietnam en Camboya ha mantenido intercambios activos, asesorado a las autoridades competentes y contribuido de manera sustancial al proceso de demarcación y delimitación de la frontera terrestre, así como a la creación de mecanismos de coordinación para abordar las cuestiones marítimas, reiteró.



En los ámbitos económico y comercial, dijo, la Embajada ha impulsado la diplomacia económica y coordinado con las autoridades camboyanas y los ministerios, organismos y autoridades locales de Vietnam para resolver las dificultades que afrontan las empresas vietnamitas en sus actividades de inversión y negocios, además de promover el comercio bilateral.



El embajador Nguyen Minh Vu informó de que el Diálogo Empresarial Vietnam-Camboya 2026 se celebró con éxito, con la participación de más de 200 representantes de empresas de ambos países.



Por primera vez, las empresas vietnamitas mantuvieron un diálogo con el Consejo de Desarrollo de Camboya, precisó.

El primer ministro vietnamita, Le Minh Hung, habla en el evento. (Fuente: VNA)

También indicó que en los primeros ocho meses de 2026, el comercio bilateral alcanzó los 8.670 millones de dólares, un 8,3% más que en el mismo período de 2025, y se prevé que llegue a unos 13.000 millones de dólares en el conjunto del año. La Embajada también organizó diversas actividades de promoción de inversiones y apoyó a las localidades vietnamitas en la promoción comercial y de inversiones en Camboya.



Al subrayar la importancia estratégica de Camboya para Vietnam, el embajador Nguyen Minh Vu pidió al Primer Ministro que preste especial atención a la creación de mecanismos más favorables para que las empresas vietnamitas amplíen sus inversiones en ese mercado.



En representación de la comunidad vietnamita, Sim Chy, presidente de la Asociación General Khmer-Vietnamita en Camboya, expresó su agradecimiento a los dirigentes del Partido y del Estado, los organismos públicos, las autoridades locales, la Embajada de Vietnam, las empresas y los benefactores por su apoyo a la comunidad.



Destacó especialmente la ayuda para resolver cuestiones de documentación legal, superar dificultades derivadas de desastres naturales e incendios y organizar clases de jemer. Asimismo, reafirmó el compromiso de la comunidad de seguir contribuyendo al fortalecimiento de la amistad entre ambos países.



Por su parte, Leng Rithy, presidente de la Asociación Empresarial Vietnam-Camboya, destacó el papel de las empresas vietnamitas como puente para promover el comercio y las inversiones entre ambos países.



De cara al futuro, Leng Rithy propuso que ambas partes pasen de un modelo basado en el intercambio de mercancías a otro centrado en la inversión, la producción y la transformación conjuntas, con el fin de desarrollar cadenas de valor y ampliar los mercados aprovechando las ventajas complementarias de ambas economías.



En su intervención, el primer ministro Le Minh Hung reafirmó la determinación del Partido y del Estado de llevar las políticas y directrices a la práctica, tomando los resultados concretos para la población y las empresas como principal criterio de evaluación.



Al referirse a los resultados de sus reuniones con el primer ministro camboyano, Samdech Hun Manet; el presidente del Senado, Samdech Hun Sen, y otros altos dirigentes del país, el premier Le Minh Hung señaló que ambas partes habían alcanzado importantes consensos estratégicos para ampliar la cooperación integral. En los primeros nueve meses del año, el comercio bilateral rondó los 10.000 millones de dólares, ratificó.



Ambos países acordaron elevar el nivel del Comité de Cooperación Económica, Comercial y de Inversión al rango del Viceprimer Ministro, así como mantener al menos una reunión anual de diálogo entre dirigentes de ese rango y representantes empresariales de ambos países.



También avanzarán en la finalización de los acuerdos sobre la primera fase y en la preparación de la segunda fase del corredor de conexión entre Ciudad Ho Chi Minh, Moc Bai, Bavet y Phnom Penh. Asimismo, estudiarán la creación de zonas económicas transfronterizas, promoverán el transporte fluvial e impulsarán la economía digital.



En materia de seguridad y construcción de una frontera de paz y amistad, ambas partes se comprometieron a impedir que cualquier fuerza utilice el territorio de un país para actuar contra el otro y a reforzar la cooperación en la lucha contra la delincuencia transfronteriza, el narcotráfico y la trata de personas.



En relación con los vietnamitas residentes en el extranjero, el premier destacó las nuevas orientaciones del Buró Político y afirmó que esta comunidad no solo constituye una parte inseparable de la nación, sino también un recurso estratégico para fortalecer el poderío nacional.



El jefe del Gobierno encargó al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Embajada de Vietnam coordinarse con el Ministerio de Seguridad Pública y las autoridades camboyanas para resolver los obstáculos relacionados con la documentación, la residencia, la nacionalidad, los medios de vida y el reasentamiento de la comunidad, así como facilitar el acceso de los niños de origen vietnamita a las escuelas públicas de Camboya.



También encomendó a los ministerios de Relaciones Exteriores y de Educación y Formación estudiar la ampliación de los programas de becas universitarias y de posgrado para los hijos de la comunidad vietnamita en el país.



Por último, el premier instó a la comunidad vietnamita a respetar las leyes camboyanas, prestar especial atención a la educación de las nuevas generaciones y seguir desempeñando su papel como puente de amistad entre los pueblos de ambos países. Asimismo, pidió a organizaciones como la Asociación General Khmer-Vietnamita y la Asociación Empresarial Vietnam-Camboya que refuercen su papel en la cohesión comunitaria, movilicen a los jóvenes y a las personas de prestigio y contribuyan a construir una comunidad cada vez más unida, sólida y sostenible./.