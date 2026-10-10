Política

Premier destaca el papel de los jóvenes en fomento de vínculos entre Vietnam y Camboya

El primer ministro vietnamita, Le Minh Hung, instó hoy a los jóvenes de Vietnam y Camboya a preservar la amistad tradicional, consolidar la confianza política e impulsar una cooperación práctica y efectiva, contribuyendo así al fortalecimiento de las relaciones bilaterales.

El primer ministro vietnamita, Le Minh Hung, se reúne con el viceprimer ministro de Camboya y presidente de la Unión de Federaciones de Jóvenes de Camboya, Hun Many. (Fuente: VNA)
El primer ministro vietnamita, Le Minh Hung, se reúne con el viceprimer ministro de Camboya y presidente de la Unión de Federaciones de Jóvenes de Camboya, Hun Many. (Fuente: VNA)

Phnom Penh (VNA) – El primer ministro vietnamita, Le Minh Hung, instó hoy a los jóvenes de Vietnam y Camboya a preservar la amistad tradicional, consolidar la confianza política e impulsar una cooperación práctica y efectiva, contribuyendo así al fortalecimiento de las relaciones bilaterales.

El jefe de Gobierno vietnamita formuló este llamamiento durante una reunión celebrada en Phnom Penh con el viceprimer ministro de Camboya, Hun Many, quien también preside la Unión de Federaciones de Jóvenes de Camboya (UYFC), y con destacados representantes de esta organización, en el marco de su visita oficial al país.

El premier valoró positivamente el desarrollo de las relaciones de buena vecindad entre Vietnam y Camboya y destacó el papel fundamental de la juventud en el fortalecimiento de la solidaridad, la amistad y los vínculos entre ambos pueblos.

Asimismo, reconoció la labor de la UYFC en la movilización de un amplio sector de la juventud camboyana para fomentar la unidad nacional y contribuir al desarrollo del país.

Tras destacar la cooperación entre la UYFC, el Comité Central de la Unión de Jóvenes Comunistas Ho Chi Minh (HCMCYU) y la Federación de Jóvenes de Vietnam, señaló que los programas conjuntos, los intercambios juveniles y los acuerdos alcanzados han ampliado las oportunidades de colaboración, favorecido el desarrollo de los jóvenes de ambos países y contribuido al progreso nacional.

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Panorama de la reunión. (Fuente: VNA)

El premier exhortó a los jóvenes de Vietnam y Camboya a seguir desempeñando su papel como puente de amistad, al tiempo que contribuyen a reforzar la conciencia pública, consolidar la confianza política e impulsar una cooperación concreta y eficaz. Asimismo, subrayó su importancia para afianzar los valores de la amistad bilateral en los ámbitos político, económico y social de Camboya.

El Gobierno vietnamita seguirá creando condiciones favorables para que los jóvenes de ambos países intensifiquen la cooperación, amplíen sus oportunidades de formación y contribuyan al desarrollo nacional, especialmente en un contexto de creciente colaboración bilateral en múltiples ámbitos, afirmó.

Por su parte, Hun Many destacó la importancia estratégica de la amistad tradicional y la cooperación integral entre Camboya y Vietnam, y subrayó el papel fundamental de las nuevas generaciones en la preservación y el fortalecimiento de la solidaridad entre ambos pueblos.

Aseguró que los jóvenes camboyanos seguirán trabajando junto a sus homólogos vietnamitas para estrechar los lazos de amistad tradicional y garantizar la continuidad de las relaciones bilaterales a largo plazo.

Asimismo, se comprometió a orientar a la UYFC para que coordine con las organizaciones juveniles vietnamitas la celebración de actividades con motivo del 60.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países, en 2027.

También señaló que se intensificarán las actividades de comunicación para dar a conocer la historia de las relaciones bilaterales, especialmente entre los jóvenes, y alentarlos a preservar esta relación especial en beneficio de las generaciones futuras./.

VNA
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