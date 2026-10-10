Máximo dirigente insta a modernizar las Fuerzas Armadas de Hanoi

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Hanoi (VNA)- El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del Estado, To Lam, subrayó hoy la necesidad de construir las Fuerzas Armadas de la Capital ágiles, eficientes y sólidas, con carácter revolucionario, organización regular, alto nivel de preparación y modernización, durante un acto conmemorativo al 80 aniversario del Día Tradicional de las Fuerzas Armadas de Hanoi (19 de octubre de 1946).

El máximo dirigente también subrayó que el fortalecimiento político debe servir de base para potenciar su capacidad operativa y mejorar su preparación para el combate.

En representación de los dirigentes del Partido y del Estado, el líder reconoció y valoró positivamente el liderazgo y la dirección eficaces de la Comisión Militar Central; el Ministerio de Defensa; Comité del Partido, Consejo Popular y Comité Popular de Hanoi y la atención, la coordinación y las facilidades brindadas por los comités, ministerios y organismos centrales y las localidades, que han permitido a las Fuerzas Armadas de la Capital fortalecerse y madurar en todos los aspectos, respondiendo así a las exigencias y tareas de la nueva situación.

Para cumplir con éxito las tareas encomendadas por el Partido, el Estado y el Ejército, instó a las Fuerzas Armadas de la Capital mantener una comprensión profunda y continua de las directrices y los puntos de vista del Partido sobre el desarrollo nacional y de la capital y el fortalecimiento del Ejército en la nueva era de desarrollo.

También enfatizó en la necesidad de cumplir eficazmente la función de asesoramiento al Comité del Partido y al Comité Popular de Hanoi sobre las principales directrices y medidas relativas a las tareas de defensa nacional y asuntos militares, así como a la construcción y protección de la capital y de la Patria en la nueva situación.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del Estado, To Lam, habla en el evento. (Fuente: VNA)

Resulta necesario realizar inversiones en el fortalecimiento de las capacidades de la zona de defensa de la ciudad y construir una defensa nacional basada en la participación de todo el pueblo, entre otros aspectos, reiteró.

Además, hizo hincapié en la importancia de impulsar la investigación y la aplicación de la ciencia, la tecnología, la inteligencia artificial y los logros de la Cuarta Revolución Industrial en el entrenamiento, el mando, la gestión y la preparación para el combate.

Asimismo, el máximo dirigente propuso a elaborar de manera proactiva y entrenar con destreza los planes; coordinar estrechamente con las unidades del Ejército y las fuerzas de Seguridad Pública desplegadas en la zona para conocer a fondo la situación, realizar previsiones acertadas y responder oportunamente a las distintas situaciones; mantener un estado de preparación para el combate a fin de proteger la seguridad de los objetivos importantes y de los acontecimientos políticos que se celebren en la localidad y luchar resueltamente para derrotar los complots y los trucos de sabotaje de las fuerzas hostiles, manteniendo así la seguridad política y el orden social.

Debe promover el estudio y la práctica de la ideología, la moral, la metodología y el estilo de Ho Chi Minh en la nueva etapa de desarrollo y la campaña de desarrollar las tradiciones, dedicar el talento y estar a la altura del título de "Soldados del Tío Ho" en la nueva era, remarcó.

Subrayó la necesidad de fortalecer el estrecho vínculo de solidaridad entre el Ejército y el pueblo, contribuyendo así a construir una sólida base política local, a establecer una postura de defensa basada en el apoyo de las masas y a reforzar la gran unidad nacional.

Pidió a la Comisión Militar Central y al Ministerio de Defensa, así como al Comité del Partido, el Consejo Popular y el Comité Popular de Hanoi, que sigan reforzando el liderazgo y la dirección, y creen las condiciones necesarias para que las Fuerzas Armadas de la Capital cumpla eficazmente las funciones y tareas encomendadas.

En la ocasión, el secretario general del Partido y presidente del Estado, To Lam, también secretario de la Comisión Militar Central, otorgó al Mando de las Fuerzas Armadas de Hanoi el título de "Héroe de las Fuerzas Armadas Populares"./.

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