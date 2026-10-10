Angkormilk es ejemplo del éxito inversor de Vietnam en Camboya, subraya premier

Phnom Penh (VNA) Como parte de su visita oficial a Camboya, el primer ministro vietnamita, Le Minh Hung, visitó hoy la fábrica Angkormilk, un proyecto de la empresa de Productos Lácteos de Vietnam (Vinamilk) en Phnom Penh.



Al reunirse con gerentes de Vinamilk, el premier valoró positivamente los destacados resultados del proyecto, que constituye una clara muestra del éxito de las empresas vietnamitas que invierten en Camboya, en línea con las directrices del Partido y del Estado, como contribución a fortalecer las relaciones entre los dos países.



El subjefe del Gobierno vietnamita señaló que, durante su visita a este país y en cumplimiento de los acuerdos alcanzados por los dirigentes de alto nivel, ambas partes están decididas a impulsar con fuerza las relaciones bilaterales en todos los ámbitos, incluido el comercio y la inversión.



Precisó que en su reunión con el primer ministro de Camboya, Samdech Hun Manet, ambas partes acordaron medidas para intensificar la conectividad entre sus economías, redes de transporte, ministerios, localidades y mecanismos de políticas, creando así condiciones favorables para que las empresas de los países refuercen la cooperación.

El primer ministro vietnamita, Le Minh Hung, visita la fábrica Angkormilk. (Fuente: VNA)

También acordaron elevar el nivel del Comité de Cooperación Económica, Comercial y de Inversión al rango de viceprimer ministro y mantener un diálogo periódico de al menos una vez al año entre dirigentes de ese rango y representantes de las comunidades empresariales de ambas naciones, informó.



Instó a Vinamilk a seguir ampliando las actividades productivas y comerciales de Angkormilk, cumplir las leyes y las normativas del país anfitrión, garantizar la calidad de sus rubros y la seguridad alimentaria, y continuar desplegando sus planes de fabricación y negocios, integrándose así más profundamente en las cadenas de suministro y las redes de distribución para consolidar su presencia en el mercado camboyano.



El premier subrayó que el Gobierno, los ministerios, las ramas y las localidades siempre acompañan y apoyan constantemente a las empresas vietnamitas, facilitando sus inversiones y actividades comerciales en el extranjero.



Desde una inversión inicial de más de 20 millones de dólares, el capital total que Vinamilk ha destinado al proyecto asciende actualmente a 51,7 millones de dólares.



El proyecto genera empleo estable para 662 trabajadores camboyanos y ha creado un ecosistema de cerca de 110 proveedores locales. Vinamilk está elaborando un plan para ampliar la planta Angkormilk y aumentar su capacidad de producción./.