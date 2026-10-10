Impulsa Ciudad Ho Chi Minh exportaciones mediante tecnología y comercio in situ

Ciudad Ho Chi Minh, 10 oct (VNA) - Ciudad Ho Chi Minh está promoviendo activamente la aplicación de tecnologías digitales y el modelo de “exportación in situ” para ampliar las oportunidades de acceso a los mercados internacionales y apoyar a las empresas vietnamitas en una participación más profunda en las cadenas de valor globales.

En los primeros ocho meses del año, las exportaciones de Ciudad Ho Chi Minh alcanzaron 65.830 millones de dólares, un aumento del 7,82% interanual. Con el objetivo de seguir elevando la competitividad y diversificando los mercados, el Departamento de Industria y Comercio de Ciudad Ho Chi Minh está implementando soluciones que combinan las modalidades presencial y en línea para las actividades comerciales y de promoción de las exportaciones.

Uno de los ejes principales es la Feria de Productos Vietnamitas Destacados para la Exportación 2026, que se celebrará del 22 al 24 de octubre en el Centro Internacional de Exposiciones WTC EXPO, con 750 stands de sectores clave como textil y confección, calzado, productos agrícolas, alimentos halal, madera y artesanía.

La feria de este año se ha concebido como un “centro de exportación in situ”, con el objetivo de atraer directamente a grandes grupos de compradores y sistemas internacionales de distribución hacia las zonas de materias primas y de producción.

Las entidades firmantes implementan soluciones para promover la exportación de productos vietnamitas. (Fuente: VNA)

Según Huynh Dinh Thai Linh, directora general de la empresa MTV WTC Becamex, este modelo permite a las empresas recibir a compradores internacionales directamente en sus instalaciones productivas para presentar sus procesos, capacidades y estándares de calidad. Hasta el momento, 21 delegaciones con 103 compradores de mercados como Estados Unidos, Francia, Canadá, Singapur, China, Corea del Sur y Japón, entre otros países, se han registrado para participar.​

Paralelamente a la exposición presencial, la tecnología digital se está convirtiendo en una herramienta importante para acortar la distancia entre las empresas y sus socios internacionales.

La puesta en funcionamiento de la plataforma Expo Platform a partir del 20 de octubre permitirá a las empresas mantener su presencia, crear stands digitales y establecer conexiones comerciales antes, durante y después del evento.​

Tran Van Chin, presidente de la Junta Directiva de la empresa de tecnología Arobid, destacó que la estandarización de los datos de los perfiles empresariales y la integración de tecnología de inteligencia artificial permitirán conectar los datos con mayor precisión y generar una mayor eficiencia a un costo óptimo.​

En la práctica, numerosas cooperativas y pequeñas empresas ya están aprovechando eficazmente las tecnologías digitales para promover el comercio. Un ejemplo es la Cooperativa Tam Nong Vietnam, que exporta arroz morado a Australia y ha aprovechado las plataformas digitales para publicar información sobre los códigos de las zonas de cultivo, las tecnologías de producción y los parámetros técnicos, permitiendo a los compradores conocer de antemano la información antes de avanzar hacia las transacciones comerciales.​

La estandarización de los datos digitales y la iniciativa de acercar a los compradores internacionales a las zonas de producción no solo contribuyen a captar pedidos, sino que también permiten demostrar gradualmente la capacidad de las empresas para cumplir con los estándares de desarrollo sostenible, trazabilidad y transición verde. Esto constituye un importante impulso para alcanzar el objetivo de crecimiento de dos dígitos de las exportaciones de Ciudad Ho Chi Minh en 2026./