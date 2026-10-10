Premier vietnamita concluye con éxito su visita oficial a Camboya

Hanoi (VNA) – El primer ministro vietnamita, Le Minh Hung, y la delegación de alto nivel partieron hoy de Phnom Penh, poniendo fin con éxito a su visita oficial a Camboya, por invitación de su homólogo anfitrión, Samdech Hun Manet.



Durante la visita, el premier Le Minh Hung mantuvo conversaciones con su par camboyano, Hun Manet; se reunió con la presidenta de la Asamblea Nacional de Camboya, Samdech Khuon Sudary; el presidente del Partido Popular Camboyano (PPC) y titular del Senado, Samdech Hun Sen; realizó una visita de cortesía al Rey Norodom Sihamoni y visitó a la Reina Madre Norodom Monineath Sihanouk.



El premier también copresidió el Foro Empresarial Vietnam-Camboya 2026, se reunió con líderes y jóvenes destacados de la Unión de la Juventud Camboyana y visitó la fábrica Angkormilk y la Embajada de Vietnam en el país vecino.



Durante las conversaciones, ambas partes presenciaron la firma de seis documentos de cooperación bilateral en los ámbitos de la seguridad, la prevención y el control de drogas, el comercio, la cultura, la educación y la formación. Estos son pasos concretos para implementar las directrices de cooperación acordadas por los líderes de ambos países.

El primer ministro Le Minh Hung parte de Phnom Penh, concluyendo con éxito su visita oficial a Camboya. (Foto VNA)

En el Foro Empresarial Vietnam-Camboya 2026, en presencia de los dos Primeros Ministros, agencias y empresas de ambos países intercambiaron cinco documentos de cooperación. Entre ellos se encontraban dos certificados de registro para la inversión extranjera ajustada destinada a los proyectos agrícolas y ganaderos de la Corporación Agrícola Truong Hai (THACO AGRI) en las provincias de Kratie y Ratanakiri, en Camboya, con una inversión total de 648 millones de dólares estadounidenses.



La primera visita oficial del premier Le Minh Hung a Camboya como jefe del Gobierno vietnamita constituye una importante actividad diplomática que refleja la importancia y la prioridad que el Partido, el Estado y el Gobierno de Vietnam otorgan a las relaciones con el país vecnio.



Las actividades enmarcadas en esta visita contribuyen a consolidar la confianza política, promover la cooperación integral, fortalecer los vínculos económicos y los intercambios entre personas, en vísperas del 60.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Vietnam y Camboya (24 de junio de 1967 - 24 de junio de 2027)./.