Política

Premier vietnamita concluye con éxito su visita oficial a Camboya

El primer ministro vietnamita, Le Minh Hung, y la delegación de alto nivel partieron hoy de Phnom Penh, poniendo fin con éxito a su visita oficial a Camboya, por invitación de su homólogo anfitrión, Samdech Hun Manet.

El primer ministro Le Minh Hung parte de Phnom Penh, concluyendo con éxito su visita oficial a Camboya. (Foto VNA)
El primer ministro Le Minh Hung parte de Phnom Penh, concluyendo con éxito su visita oficial a Camboya. (Foto VNA)

Hanoi (VNA) – El primer ministro vietnamita, Le Minh Hung, y la delegación de alto nivel partieron hoy de Phnom Penh, poniendo fin con éxito a su visita oficial a Camboya, por invitación de su homólogo anfitrión, Samdech Hun Manet.

Durante la visita, el premier Le Minh Hung mantuvo conversaciones con su par camboyano, Hun Manet; se reunió con la presidenta de la Asamblea Nacional de Camboya, Samdech Khuon Sudary; el presidente del Partido Popular Camboyano (PPC) y titular del Senado, Samdech Hun Sen; realizó una visita de cortesía al Rey Norodom Sihamoni y visitó a la Reina Madre Norodom Monineath Sihanouk.

El premier también copresidió el Foro Empresarial Vietnam-Camboya 2026, se reunió con líderes y jóvenes destacados de la Unión de la Juventud Camboyana y visitó la fábrica Angkormilk y la Embajada de Vietnam en el país vecino.

Durante las conversaciones, ambas partes presenciaron la firma de seis documentos de cooperación bilateral en los ámbitos de la seguridad, la prevención y el control de drogas, el comercio, la cultura, la educación y la formación. Estos son pasos concretos para implementar las directrices de cooperación acordadas por los líderes de ambos países.

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El primer ministro Le Minh Hung parte de Phnom Penh, concluyendo con éxito su visita oficial a Camboya. (Foto VNA)

En el Foro Empresarial Vietnam-Camboya 2026, en presencia de los dos Primeros Ministros, agencias y empresas de ambos países intercambiaron cinco documentos de cooperación. Entre ellos se encontraban dos certificados de registro para la inversión extranjera ajustada destinada a los proyectos agrícolas y ganaderos de la Corporación Agrícola Truong Hai (THACO AGRI) en las provincias de Kratie y Ratanakiri, en Camboya, con una inversión total de 648 millones de dólares estadounidenses.

La primera visita oficial del premier Le Minh Hung a Camboya como jefe del Gobierno vietnamita constituye una importante actividad diplomática que refleja la importancia y la prioridad que el Partido, el Estado y el Gobierno de Vietnam otorgan a las relaciones con el país vecnio.

Las actividades enmarcadas en esta visita contribuyen a consolidar la confianza política, promover la cooperación integral, fortalecer los vínculos económicos y los intercambios entre personas, en vísperas del 60.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Vietnam y Camboya (24 de junio de 1967 - 24 de junio de 2027)./.

VNA
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