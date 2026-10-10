Política

Máximo dirigente inspecciona obras de infraestructura clave en Hanoi

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente de la República, To Lam, inspeccionó hoy el avance de las obras de un aparcamiento y una zona verde situados entre la primera carretera de circunvalación y la calle La Thanh, así como del proyecto de la carretera de circunvalación 2.5.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, inspecciona la ejecución del proyecto de la carretera de circunvalación 2.5. (Fuente: VNA)
El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, inspecciona la ejecución del proyecto de la carretera de circunvalación 2.5. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) – El secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente de la República, To Lam, inspeccionó hoy el avance de las obras de un aparcamiento y una zona verde situados entre la primera carretera de circunvalación y la calle La Thanh, así como del proyecto de la carretera de circunvalación 2.5.

La delegación estuvo integrada por varios miembros del Buró Político: Nguyen Duy Ngoc, secretario del Comité Central del PCV y jefe de la Comisión de Organización del Comité Central del PCV; Bui Thi Minh Hoai, secretaria del Comité Central del Partido y presidenta del Comité Central del Frente de la Patria de Vietnam; Pham Gia Tuc, viceprimer ministro permanente; y Tran Duc Thang, secretario del Comité del Partido de Hanoi y jefe de la delegación de diputados de la Asamblea Nacional de la ciudad. También participaron representantes de ministerios, organismos centrales y autoridades municipales.

Durante la visita, el secretario general del Partido y presidente del Estado, To Lam, inspeccionó el tramo de la primera carretera de circunvalación comprendido entre Hoang Cau y Voi Phuc, así como el proyecto de aparcamiento y zona verde ubicado entre esta vía y la calle La Thanh, que ocupa una superficie aproximada de 6.803 metros cuadrados y se financia con fondos del presupuesto municipal.

El máximo dirigente reconoció la estrecha coordinación de las autoridades municipales y los esfuerzos de los departamentos, organismos y administraciones locales para liberar los terrenos, lo que ha facilitado la ejecución de las obras conforme al calendario previsto. Asimismo, valoró el consenso y el apoyo de la población durante el proceso de reubicación, factores que han contribuido a acelerar el proyecto y aliviar la congestión del tráfico.

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El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, inspecciona la ejecución del proyecto de la carretera de circunvalación 1 en el barrio de O Cho Dua. (Fuente: VNA)

En cuanto al espacio comprendido entre ambas vías, donde ya se han completado las labores de liberación del terreno, pidió seguir dando prioridad a la ampliación de la carretera de acuerdo con la planificación establecida.

Al inspeccionar el tramo de la carretera de circunvalación 2.5 que atraviesa el barrio de Cau Giay, el líder instó a las autoridades municipales a mantener una estrecha coordinación con los organismos competentes y concentrarse en completar los trabajos pendientes según lo previsto.

El objetivo es garantizar el funcionamiento eficaz de las vías de circunvalación, responder a las necesidades de desplazamiento de la población y mejorar progresivamente las infraestructuras de transporte de la capital, precisó.

Asimismo, pidió a la Junta de Gestión de Proyectos de Inversión y Construcción coordinarse con los organismos responsables y las autoridades locales para garantizar la calidad y la seguridad en la gestión, operación y explotación de las obras, y aprovechar al máximo la inversión realizada.

También subrayó la necesidad de aplicar rigurosamente la planificación y gestionar adecuadamente los espacios a ambos lados de la carretera, dando prioridad a la infraestructura vial, organizando de forma racional las zonas de aparcamiento y los espacios comerciales, y preservando un entorno urbano verde, limpio y atractivo./.

VNA
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