Da Nang acoge cuarto Foro de Justicia ASEAN-China

Da Nang, Vietnam (VNA) – El cuarto Foro de Justicia ASEAN-China se inauguró hoy en la ciudad vietnamita de Da Nang, con el objetivo de reforzar la cooperación judicial regional en un contexto marcado por la integración internacional y la transformación digital.



El evento reunió a unos 130 participantes, entre ellos 70 representantes de tribunales extranjeros, 12 representantes de misiones diplomáticas acreditadas en Vietnam y cerca de 50 delegados vietnamitas.



En su intervención, Le Minh Tri, jefe de la Comisión de Asuntos Internos del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, subrayó que la construcción y el perfeccionamiento del Estado de derecho socialista, con la reforma judicial como uno de sus pilares fundamentales, siguen siendo una prioridad para el Partido y el Estado vietnamitas.



Asimismo, señaló que Vietnam comparte numerosos desafíos en materia judicial con otros países de la ASEAN y China.



Vietnam concede gran importancia al fortalecimiento de la cooperación judicial internacional, que considera una vía eficaz para mejorar las capacidades de los funcionarios del sector, incluidos los jueces, y avanzar en la modernización de su sistema judicial.



Según Le Minh Tri, esta cooperación contribuye a combatir la delincuencia, especialmente la transnacional y la vinculada a las tecnologías de alta tecnología; proteger mejor los derechos e intereses legítimos de ciudadanos y empresas en el contexto de la integración internacional; y reforzar la confianza pública, la equidad y la justicia.



Vietnam desea profundizar aún más la cooperación judicial con el Tribunal Popular Supremo de China y los tribunales de los Estados miembros de la ASEAN, contribuyendo así a una cooperación práctica entre la ASEAN y China basada en la paz, la amistad, la igualdad, el desarrollo sostenible y el beneficio mutuo, destacó.



En su discurso inaugural, el presidente del Tribunal Popular Supremo de Vietnam, Nguyen Van Quang, destacó la creciente importancia de la cooperación judicial ante la expansión de los vínculos económicos y comerciales entre la ASEAN y China. Señaló que esta colaboración contribuye a reforzar los marcos jurídicos, salvaguardar la justicia y garantizar un entorno estable y transparente para el desarrollo de las relaciones entre ambas partes.



El foro constituye un nuevo canal para fomentar la amistad, el entendimiento mutuo y el intercambio de experiencias entre los órganos judiciales de la región. Organizada por el Tribunal Popular Supremo de Vietnam, esta cuarta edición da continuidad al mecanismo de diálogo de alto nivel celebrado anteriormente en China en 2014, 2017 y 2022, añadió.



El encuentro ofrece a los participantes una plataforma para intercambiar experiencias sobre la gestión de causas penales transfronterizas y litigios civiles y comerciales, así como para explorar fórmulas que permitan mejorar la eficacia de la cooperación, respetando las legislaciones nacionales y los tratados internacionales.



Los debates también se centran en el desarrollo de tribunales electrónicos e inteligentes y en la aplicación de la inteligencia artificial para modernizar los sistemas judiciales, aumentar la transparencia y facilitar el acceso a la justicia a ciudadanos y empresas.



Zhang Jun, gran juez de Primera Categoría y presidente del Tribunal Popular Supremo de China, afirmó que la cooperación judicial constituye un componente importante de las relaciones entre China y la ASEAN. Asimismo, describió el foro como la plataforma de cooperación judicial multilateral de mayor nivel y alcance entre ambas partes. Las tres ediciones anteriores, celebradas en Nanning, en la región autónoma china de Guangxi, permitieron alcanzar importantes consensos, entre ellos la Declaración Conjunta de Nanning.



Zhang señaló que esta es la primera vez que el foro se celebra en un Estado miembro de la ASEAN, coincidiendo con el quinto aniversario de la elevación de las relaciones entre China y la ASEAN al nivel de Asociación Estratégica Integral. Se espera que el encuentro contribuya al desarrollo económico y social de ambas partes y proporcione un respaldo judicial positivo, estable y constructivo para la región y el mundo.



Tras la ceremonia inaugural, los debates se centraron en la gestión de causas penales transfronterizas y litigios civiles y comerciales en la era digital, así como en las experiencias de desarrollo de tribunales electrónicos y el uso de la inteligencia artificial para apoyar la labor judicial. Los participantes también deliberaron y aprobaron un comunicado conjunto que recoge los resultados del foro y establece las orientaciones para la futura cooperación judicial entre la ASEAN y China./.

VNA