Vietnam y Eslovenia tienen un amplio margen para estrechar sus relaciones, según embajador vietnamita

Hanoi (VNA) – Tras más de tres décadas de relaciones diplomáticas, Vietnam y Eslovenia cuentan con un amplio margen para profundizar sus vínculos bilaterales y ampliar la cooperación en ámbitos de interés común, afirmó el embajador vietnamita en Austria y Eslovenia, Vu Le Thai Hoang, durante una reunión con el ministro de Asuntos Exteriores y Europeos esloveno, Tone Kajzer.



El encuentro, celebrado en Liubliana el 8 de octubre, tuvo como objetivo impulsar las prioridades de cooperación acordadas por los ministros de Asuntos Exteriores de ambos países al margen del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), celebrado en Nueva York en septiembre pasado.



Vu Le Thai Hoang felicitó a Kajzer por su nombramiento y a Eslovenia por haber concluido su mandato como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU.



Asimismo, instó a Eslovenia a ratificar cuanto antes el Acuerdo de Protección de Inversiones entre la Unión Europea y Vietnam (EVIPA) y a respaldar los esfuerzos para que el bloque europeo retire la “tarjeta amarilla” impuesta a los productos pesqueros vietnamitas por las deficiencias en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU).



El embajador también propuso mejorar la conectividad marítima entre el puerto esloveno de Koper y los puertos de Vietnam, así como fomentar las asociaciones empresariales y la cooperación entre las localidades de ambos países.



Kajzer, quien asumió el cargo en junio de 2026 durante el Gobierno del primer ministro Janez Janša, valoró positivamente los resultados de las conversaciones mantenidas en Nueva York con el ministro de Asuntos Exteriores de Vietnam, Le Hoai Trung.



El ministro esloveno subrayó la necesidad de traducir los acuerdos bilaterales en programas de cooperación concretos y afirmó que su país considera a Vietnam un socio importante en el Sudeste Asiático. Asimismo, elogió los logros económicos de Vietnam y su creciente prestigio internacional.



Ambas partes acordaron impulsar los vínculos económicos, comerciales y de inversión, con especial atención a sectores con gran potencial, como la ciencia y la tecnología, la inteligencia artificial, la innovación, la biotecnología, las energías verdes, la energía nuclear y la logística.



La cooperación laboral y la formación profesional también ocuparon un lugar destacado en las conversaciones, especialmente en los ámbitos de la salud, la enfermería y la atención a las personas mayores.



Kajzer manifestó su interés por los modelos de cooperación que han demostrado su eficacia en otros países europeos, como Alemania y Austria, para formar y emplear a trabajadores vietnamitas, y acordó estudiar la posibilidad de poner en marcha programas similares en Eslovenia.



Ambas partes también acordaron reforzar la coordinación en los foros multilaterales, defender el derecho internacional y el multilateralismo, y respaldar el papel de la ONU.



Asimismo, intercambiaron puntos de vista sobre el fortalecimiento de la cooperación entre la ASEAN y la Unión Europea, así como sobre cuestiones marítimas, asuntos oceánicos y libertad de navegación, de conformidad con la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982./.

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