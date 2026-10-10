Política

Vietnam y Timor Leste refuerzan la cooperación en agricultura y pesca

Vietnam y Timor Leste buscan ampliar la cooperación en los sectores del arroz, el café y la pesca, con especial atención a la transferencia de tecnología, la formación de recursos humanos y el desarrollo sostenible de la producción.

El embajador de Vietnam en Timor Leste, Pham Binh Dam, y el ministro de Agricultura, Ganadería, Pesca y Silvicultura de Timor Leste, Marcos da Cruz. (Fuente: Embajada de Vietnam en Timor Leste)
El embajador de Vietnam en Timor Leste, Pham Binh Dam, y el ministro de Agricultura, Ganadería, Pesca y Silvicultura de Timor Leste, Marcos da Cruz. (Fuente: Embajada de Vietnam en Timor Leste)

Dili (VNA) – Vietnam y Timor Leste buscan ampliar la cooperación en los sectores del arroz, el café y la pesca, con especial atención a la transferencia de tecnología, la formación de recursos humanos y el desarrollo sostenible de la producción.

Las perspectivas de colaboración se abordaron durante una reunión celebrada el 8 de octubre en Dili entre el embajador de Vietnam en Timor Leste, Pham Binh Dam, y el ministro de Agricultura, Ganadería, Pesca y Silvicultura de ese país, Marcos da Cruz. Ambos también analizaron los preparativos para la primera reunión de la Comisión Mixta Vietnam-Timor Leste.

Marcos da Cruz destacó la experiencia de Vietnam en el desarrollo de la agricultura y la pesca, al tiempo que subrayó el potencial de Timor Leste en los ámbitos agrícola y ganadero, así como en el aprovechamiento de sus recursos marinos.

Sin embargo, señaló que la producción agrícola del país sigue siendo mayoritariamente de pequeña escala y que tanto la infraestructura pesquera como los recursos humanos necesitan mayores inversiones.

En este contexto, Timor Leste aspira a aprovechar la experiencia de Vietnam para aumentar la producción nacional y reforzar la seguridad alimentaria, añadió.

El arroz y el café fueron identificados como ámbitos prioritarios para la cooperación agrícola, que podría abarcar el desarrollo de variedades de cultivos, la aplicación de técnicas de cultivo, el suministro de equipos y la capacitación de trabajadores.

Por su parte, Pham Binh Dam propuso combinar el suministro de insumos agrícolas vietnamitas con el fortalecimiento de la capacidad productiva de Timor Leste. Asimismo, planteó explorar fórmulas de cooperación tripartita con la participación de organizaciones internacionales y socios para el desarrollo.

En el ámbito pesquero y de la economía marina, ambas partes examinaron posibles iniciativas de colaboración en acuicultura, pesca, construcción naval, procesamiento de productos del mar, desarrollo de infraestructura pesquera y formación de recursos humanos.

También analizaron la aplicación de tecnologías digitales para supervisar las flotas pesqueras, garantizar la trazabilidad de los productos del mar y combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU).

Marcos da Cruz valoró el interés de las empresas vietnamitas por invertir y cooperar en los sectores pesquero y de procesamiento de productos del mar de Timor Leste, y destacó la importancia de la transferencia de tecnología y la formación de recursos humanos. Asimismo, alentó a las empresas vietnamitas a trabajar directamente con los organismos competentes del Ministerio para formular propuestas concretas y evaluar su viabilidad.

Ambas partes también examinaron los preparativos para la primera reunión de la Comisión Mixta Vietnam-Timor Leste, que estará copresidida por los ministros de Asuntos Exteriores de ambos países. En este sentido, destacaron la importancia de definir con antelación las áreas prioritarias, los programas, los proyectos y los acuerdos de cooperación.

Se espera que las conversaciones se traduzcan en iniciativas concretas que generen oportunidades de negocio, impulsen la producción nacional de Timor Leste y contribuyan a garantizar medios de vida sostenibles./.

VNA
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