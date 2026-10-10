Académico chino resalta el papel de cooperación parlamentaria en nexos Vietnam-China

Beijing (VNA) La cooperación parlamentaria entre Vietnam y China está contribuyendo a fortalecer la confianza política, facilitar la cooperación práctica e impulsar la construcción de una comunidad de futuro compartido entre ambos países, según el académico chino Mi Liang.



En una entrevista con corresponsales de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Beijng, el profesor Mi Liang, director del Centro de Estudios del Sudeste Asiático de la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing, afirmó que las relaciones entre la Asamblea Nacional de Vietnam (ANV) y la Asamblea Popular Nacional de China están floreciendo, como lo demuestran los intercambios regulares de alto nivel y los mecanismos de cooperación cada vez más institucionalizados.



Los intercambios de alto nivel se han seguido fomentando en los últimos años. Durante su visita a Vietnam en abril de 2025, el secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China y presidente del país, Xi Jinping, se reunió con el titular de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, y destacó el papel de ambos parlamentos en la preservación de la amistad tradicional, la promoción de la cooperación práctica y el fortalecimiento de la coordinación multilateral.



En agosto de 2025, Zhao Leji, presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional (APN), se reunió con el vicepresidente del Parlamento, Tran Quang Phuong, en Beijing. En abril de 2026, el secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, también se reunió con Zhao durante su visita a China.



En cuanto a la cooperación institucional, Mi Liang indicó que ambas partes establecieron un comité de cooperación entre la ANV y la APN para coordinar los intercambios. La colaboración regular en materia de legislación y supervisión, junto con los intercambios entre comités especializados y órganos legislativos locales, ha contribuido a ampliar la cooperación en múltiples niveles y ámbitos.



Describió los lazos parlamentarios como un componente importante de la Asociación Estratégica Integral de Cooperación Vietnam-China, que proporciona una base jurídica para la cooperación bilateral, fortalece la confianza política y refuerza los fundamentos sociales de las relaciones.



Los intercambios sobre legislación y gobernanza nacional pueden contribuir a crear condiciones jurídicas y políticas favorables para la colaboración en comercio, inversión y sectores emergentes como la economía digital, las nuevas energías y la tecnología 5G. Según el académico, una mayor coordinación legislativa también contribuye a la implementación de las visiones comunes alcanzadas por los líderes de ambos países, incluyendo los esfuerzos por vincular la Iniciativa de la Franja y la Ruta de China con el marco de los Dos Corredores, Una Franja de Vietnam.



También destacó el potencial de cooperación en asuntos judiciales, la lucha contra la corrupción y el combate a la delincuencia transnacional, incluyendo el fraude en telecomunicaciones y el juego en línea, para ayudar a salvaguardar la seguridad y la estabilidad social en ambos países.



Políticamente, continuó, los intercambios parlamentarios complementan los contactos de alto nivel entre los dos partidos y países, proporcionando otro canal para debatir asuntos regionales e internacionales y compartir experiencias en materia de legislación y gobernanza nacional.



Ambas legislaturas también desempeñan un papel importante en la promoción de los lazos entre los pueblos a través de grupos de amistad parlamentaria, la cooperación entre órganos legislativos locales y actividades en educación, cultura, turismo y asuntos juveniles, lo que ayuda a profundizar el entendimiento mutuo, particularmente entre las generaciones más jóvenes.



De cara a la visita oficial del presidente de la ANV, Tran Thanh Man, a China del 11 al 15 de octubre, el profesor expresó su esperanza de que el viaje fortalezca la cooperación parlamentaria e impulse la construcción de una comunidad Vietnam-China de futuro compartido.



Afirmó que la visita podría contribuir a consolidar la confianza estratégica, mantener visitas mutuas periódicas de alto nivel e intensificar la implementación del mecanismo de cooperación parlamentaria bilateral, incluyendo los intercambios entre comités especializados y órganos legislativos locales.



Ambas partes también podrían debatir la cooperación práctica en conectividad ferroviaria, agricultura, electricidad, minerales críticos y ciencia y tecnología, identificando los requisitos legales y políticos pertinentes para facilitar los proyectos conjuntos.



Para la cooperación futura, propuso mejorar aún más los mecanismos de intercambio, fortalecer el papel del comité de cooperación parlamentaria y revisar periódicamente la implementación de los acuerdos de cooperación. Asimismo, abogó por una mayor coordinación legislativa en sectores económicos clave, una cooperación más sólida en la lucha contra la delincuencia transnacional y la ciberseguridad, y la creación de más foros legislativos para compartir experiencias en materia de legislación y gobernanza nacional.



Además, abogó por ampliar los intercambios entre jóvenes, organizaciones sociales e instituciones educativas y culturales para fortalecer los fundamentos sociales de las relaciones bilaterales.



A nivel multilateral, sugirió una coordinación más estrecha entre ambos órganos legislativos en foros parlamentarios internacionales y regionales -incluidos la Unión Interparlamentaria (UIP) y la Asamblea Interparlamentaria de la ASEAN (AIPA)- para abordar cuestiones de interés común y salvaguardar los intereses compartidos de los países en desarrollo.



Señaló que la diplomacia parlamentaria podría contribuir aún más a la paz, la cooperación y la estabilidad en la región.



Se espera que una cooperación más sólida entre la ANV y la APN ayude a consolidar la confianza política, ampliar la colaboración práctica, fomentar los vínculos entre los pueblos y reforzar los cimientos institucionales para el desarrollo estable y a largo plazo de las relaciones bilaterales, añadió./.

VNA