Vietnam y China buscan profundizar la cooperación parlamentaria

Hanoi (VNA)-La visita oficial del presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, a China contribuirá a profundizar aún más la cooperación entre las agencias legislativas de los dos países, reforzando el papel crucial de esos órganos en las relaciones generales entre los dos Partidos y las dos naciones.



Las relaciones entre Vietnam y China han alcanzado muchos hitos importantes



Como vecinos cercanos, Vietnam y China han construido las buenas relaciones de amistad y cooperación basadas en los sólidos cimientos de las similitudes culturales y las costumbres compartidas. Ambos países establecieron relaciones diplomáticas el 18 de enero de 1950.



La relación amistosa —caracterizada tanto por el compañerismo como por la hermandad— establecida personalmente por el Presidente Ho Chi Minh y el Presidente chino Mao Zedong, y cultivada con esmero por generaciones de líderes de ambos países, se ha convertido en un activo valioso para los pueblos.



En los últimos años, los nexos bilaterales han logrado resultados significativos, integrales y sustanciales. Cabe destacar que, durante la visita de Estado a Vietnam del secretario general del Partido Comunista y presidente de China, Xi Jinping, en diciembre de 2023, los países adoptaron una decisión histórica.



En concreto, acordaron elevar su relación a la asociación de cooperación estratégica integral y construir una "comunidad de futuro compartido Vietnam-China de importancia estratégica", dando paso a una nueva etapa de desarrollo en los lazos bilaterales.



Ambas partes han mantenido de manera regular y eficaz los mecanismos de cooperación, entre ellos el Comité Directivo de Cooperación Bilateral y el Diálogo Estratégico Ministerial «3+3» sobre Diplomacia, Defensa y Seguridad Pública.



Las buenas relaciones político-diplomáticas han sentado una base sólida para ampliar la cooperación entre Vietnam y China en otros ámbitos. En particular, la colaboración económico-comercial sigue siendo uno de los aspectos más destacados de los vínculos bilaterales.



China lleva más de 20 años consecutivos siendo el mayor socio comercial de Vietnam. Por su parte, Vietnam ha sido durante 10 años consecutivos el mayor socio comercial de China dentro de la ASEAN y, en 2024 y 2025, ocupó el cuarto lugar entre los principales socios comerciales de China a nivel mundial.



Según el embajador de Vietnam en China, Pham Thanh Binh, un avance destacable es la ampliación de los ámbitos de cooperación hacia sectores vinculados al futuro desarrollo de ambos países, como la ciencia y la tecnología, la innovación, la economía digital, la transición verde, las energías limpias y la formación de recursos humanos, entre otros.



Ambas partes comparten el interés de conectar las cadenas de producción y suministro, desarrollar capacidades industriales y utilizar la tecnología de manera segura y eficaz.



Asimismo, la cooperación en los ámbitos de la cultura, la educación y el turismo, así como los intercambios entre personas, están floreciendo.



En los foros multilaterales, ambos países están fortaleciendo la coordinación y la cooperación dentro de mecanismos internacionales —como las Naciones Unidas y el foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC)—, así como en marcos regionales como la cooperación económica de la Subregión del Gran Mekong (GMS).



Impulsar la cooperación entre la Asamblea Nacional de Vietnam y la Asamblea Popular Nacional de China



En el conjunto de las relaciones entre los dos países, la cooperación entre la Asamblea Nacional de Vietnam y la Asamblea Popular Nacional de China constituye un componente importante.



Junto con la diplomacia del Partido, la diplomacia de Estado y la diplomacia entre los pueblos, la diplomacia parlamentaria desempeña un papel cada vez más activo en el fortalecimiento de la confianza política y la creación de marcos jurídicos para la cooperación, como contribución a transformar los entendimientos comunes y los acuerdos de alto nivel en políticas, programas de colaboración y beneficios concretos para los países, entre otros.



En el contexto de que la cooperación bilateral avanza favorablemente por diversos canales, la visita oficial a China del presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, del 11 al 15 de octubre de 2026 y su copresidencia de la segunda reunión del Comité de Cooperación entre ambos órganos legislativos reviste una gran importancia.



De acuerdo con el viceministro permanente de Relaciones Exteriores de Vietnam, Nguyen Minh Vu, se trata de un acontecimiento diplomático de gran importancia, destinado a seguir concretando las directrices de política exterior del XIV Congreso Nacional del Partido, lo que contribuye a consolidar las relaciones entre ambas naciones y mejorar la eficacia de la cooperación entre las agencias legislativas.



El eje central de la visita será la segunda sesión del Comité de Cooperación entre la Asamblea Nacional de Vietnam y la Asamblea Popular Nacional de China. Este mecanismo, creado en 2024, representa el máximo nivel de cooperación interparlamentaria, un tipo de acuerdo que ambas partes han establecido con muy pocos países en el mundo.



La reunión constituirá una actividad de carácter práctico que brindará a los órganos legislativos de ambas partes la oportunidad de compartir y concretar orientaciones para reforzar la coordinación, crear un marco jurídico aún más favorable a la cooperación entre los dos países y supervisar e impulsar la implementación de los entendimientos comunes y los acuerdos alcanzados a distintos niveles, especialmente durante la exitosa visita de Estado a China del secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del Estado, To Lam, en abril de 2026.



Nguyen Minh Vu informó que, a través de este viaje, ambas partes seguirán reforzando la estrecha cooperación entre la Asamblea Nacional de Vietnam y la Asamblea Popular Nacional de China, no solo al más alto nivel, sino también en todos los grados, incluidos los comités especializados, los grupos parlamentarios y los consejos populares locales, contribuyendo activamente a impulsar la construcción de una Comunidad de Futuro Compartido de importancia estratégica hacia una nueva altura.



Mientras tanto, Pham Thanh Binh dijo que en la mencionada reunión, las dos partes revisarán los resultados de la implementación de los contenidos acordados y definirán las prioridades de cooperación para la próxima etapa; asimismo, intensificarán los intercambios entre los organismos especializados, compartirán experiencias en materia legislativa y de supervisión, en la toma de decisiones sobre los asuntos importantes del país y en el perfeccionamiento del marco institucional al servicio del desarrollo./.

VNA