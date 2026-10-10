Líder insta al Club de Fútbol de Policía de Hanoi a reforzar su contribución al deporte nacional

Hanoi (VNA) – El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, instó hoy al Club de Fútbol de la Policía de Hanoi a preservar su legado de 70 años, impulsar una inversión estratégica y reforzar la formación de jóvenes talentos para contribuir al desarrollo del fútbol vietnamita.



Durante la ceremonia conmemorativa del 70.º aniversario de la fundación del Club y la entrega de la Orden del Trabajo de Primera Clase, el máximo dirigente destacó que el equipo nació apenas dos años después de la liberación de la capital. Su creación reflejó la atención del Presidente Ho Chi Minh y de los dirigentes del Partido, el Estado y la ciudad de Hanoi a las condiciones de vida de la población y al desarrollo de las fuerzas policiales, precisó.



A lo largo de estas siete décadas, el Club ha atravesado numerosas etapas, superado dificultades y cosechado logros destacados, ganándose el cariño de los aficionados de la capital y de todo el país, subrayó.



Tras valorar su valioso legado, el entusiasmo de las nuevas generaciones y el respaldo de las autoridades, el líder señaló que el equipo cuenta con buenas perspectivas de crecimiento. Para aprovecharlas, subrayó la necesidad de invertir de manera planificada, detectar y formar talentos desde edades tempranas, mejorar las instalaciones y consolidar un equipo competitivo dentro de las fuerzas de Seguridad Pública.



Los jóvenes jugadores deben seguir el ejemplo de sus predecesores, esforzarse por mantener esta trayectoria de orgullo y contribuir al desarrollo sostenible del Club, así como a proyectar el fútbol vietnamita en el ámbito internacional, indicó.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, entrega una estatua del Presidente Ho Chi Minh al Club de Fútbol de la Policía de Hanoi. (Foto:VNA)

El Ministerio de Seguridad Pública, la Policía de Hanoi y el Comité Popular municipal deben impulsar la formación de nuevas generaciones y mantener vivo el espíritu de entrega, además de ofrecer a los futbolistas la oportunidad de seguir vinculados al deporte como entrenadores una vez concluida su carrera profesional, ratificó.



En esta ocasión, el secretario general y presidente To Lam felicitó al Club por recibir la Orden del Trabajo de Primera Clase, una alta distinción que reconoce los esfuerzos y las importantes contribuciones de generaciones de dirigentes, entrenadores y jugadores a lo largo de sus 70 años de historia.



En su discurso conmemorativo, el coronel Nguyen Tien Dat, subdirector de la Policía de Hanoi y presidente del Club, afirmó que los 70 años de trayectoria del equipo están estrechamente ligados a los más de 80 años de construcción, lucha y desarrollo de la Policía de la capital.



Pese a las numerosas dificultades y desafíos, varias generaciones de jugadores han perseverado y cosechado importantes éxitos, consolidando su lugar en el corazón de los aficionados y convirtiéndose en un símbolo de orgullo para la Policía Popular, con una identidad propia basada en la disciplina, la unidad, la determinación y la elegancia deportiva, agregó.



Por su parte, el general Luong Tam Quang, ministro de Seguridad Pública, instó a la Policía de Hanoi y al Club a aplicar rigurosamente las directrices del secretario general y presidente To Lam, elaborar una estrategia de desarrollo clara y aumentar su contribución al deporte nacional y al de la Policía Popular.



El Club debe consolidarse como un equipo profesional, unido, disciplinado, ambicioso y estrechamente vinculado a la ciudadanía. Para ello, es necesario elevar el nivel de los entrenadores, expertos y especialistas; incorporar la ciencia y la tecnología a la preparación física, la atención sanitaria, la recuperación y el análisis del rendimiento; e intensificar la detección y formación de jóvenes talentos para garantizar el relevo generacional, reiteró.



Asimismo, debe asegurar condiciones adecuadas para sus integrantes y ampliar la cooperación con socios nacionales e internacionales, a fin de acceder a modelos avanzados de desarrollo futbolístico y movilizar recursos para su crecimiento sostenible, añadió./.