Vietnam refuerza la lucha contra falsificaciones e infracciones de propiedad intelectual

Hanoi (VNA) – La Agencia de Vigilancia y Desarrollo del Mercado Interno de Vietnam (DMS) y la multinacional Procter & Gamble (P&G) han renovado su acuerdo de cooperación para intensificar la lucha contra los productos falsificados y reforzar la protección de los derechos de propiedad intelectual (PI).



Ambas partes firmaron el 9 de octubre en Hanoi un memorando de entendimiento que da continuidad a la colaboración iniciada en 2023.



En los últimos años, esta cooperación ha permitido obtener resultados positivos en la formación del personal, la mejora de las capacidades para distinguir los productos auténticos de los falsificados, la coordinación de inspecciones, la gestión de infracciones y la sensibilización pública sobre la protección de la propiedad intelectual.



Durante los primeros nueve meses de 2026, las autoridades de vigilancia del mercado inspeccionaron y tramitaron 19.646 casos relacionados con productos falsificados e infracciones de propiedad intelectual, con una recaudación de cerca de 9,6 millones de dólares para el presupuesto estatal. Solo en septiembre se gestionaron más de 1.700 casos, que generaron unos ingresos de 660.000 dólares.



Entre las infracciones detectadas figuraban casos relacionados con marcas de P&G, como Pantene, Head & Shoulders y Olay. En particular, las autoridades descubrieron un caso de crema blanqueadora para la piel de la marca Olay con indicios de falsificación de marca registrada. También se detectaron mercancías de contrabando y otras infracciones de las normas sobre estándares de productos, metrología, calidad, etiquetado y códigos de barras.



El comercio electrónico también ha sido objeto de una mayor vigilancia. Durante los primeros nueve meses del año, las autoridades tramitaron 635 casos de infracciones en este ámbito, que generaron cerca de 438.000 dólares en ingresos para el Estado. En septiembre se gestionaron 59 casos, con una recaudación aproximada de 34.600 dólares.



Paralelamente a las labores de inspección y control, P&G ha proporcionado muestras de productos auténticos y falsificados para su exhibición en el espacio de identificación de productos de la DMS, situado en el número 62 de la calle Trang Tien, en Hanoi. Esta iniciativa ayuda a empresas y consumidores a reconocer mejor las falsificaciones.



En virtud del acuerdo renovado, ambas partes intensificarán el intercambio de información sobre marcas registradas, características de identificación de productos y empresas, almacenes, cuentas y tiendas en línea sospechosos de cometer infracciones. También coordinarán las labores de detección, verificación y tratamiento de estos casos tanto en los mercados tradicionales como en el comercio electrónico.



La DMS está desarrollando una base de datos sobre la aplicación de los derechos de propiedad intelectual por parte de las autoridades de vigilancia del mercado, cuyo lanzamiento está previsto para el próximo periodo.



La entidad ha solicitado a P&G que proporcione y actualice los registros de marcas, la información pertinente y los materiales necesarios para identificar los productos, además de participar en el intercambio de datos que facilite la detección, verificación y gestión de las infracciones.



Ambas partes seguirán impartiendo formación al personal de vigilancia del mercado para mejorar su capacidad de distinguir los productos auténticos de los falsificados. Asimismo, facilitarán muestras y materiales para exposiciones y campañas de sensibilización pública.



Se espera que la renovación del memorando consolide los resultados de la cooperación iniciada en 2023, refuerce la protección de los derechos de propiedad intelectual, salvaguarde los derechos e intereses legítimos de empresas y consumidores y contribuya a crear un entorno empresarial más transparente y equitativo./.

VNA