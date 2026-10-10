Política

Vietnam celebra la retirada por parte de UE de la lista de jurisdicciones no cooperativas a efectos fiscales

Vietnam acoge con satisfacción la decisión de la Unión Europea (UE) de retirar al país de su lista de jurisdicciones no cooperativas a efectos fiscales, declaró hoy la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Pham Thu Hang.

La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Pham Thu Hang. (Fuente: VNA)
La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Pham Thu Hang. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) – Vietnam acoge con satisfacción la decisión de la Unión Europea (UE) de retirar al país de su lista de jurisdicciones no cooperativas a efectos fiscales, declaró hoy la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Pham Thu Hang.

Al responder a una pregunta de la prensa sobre la reacción de Vietnam ante esta decisión, la vocera señaló que la medida reconoce los esfuerzos recientes del país indochino para perfeccionar su marco jurídico y sus políticas, así como reforzar su aplicación práctica.

El objetivo es construir un entorno de negocios e inversión favorable, transparente y estable, en consonancia con los estándares y prácticas internacionales, garantizando así los derechos e intereses legítimos de las empresas e inversores, promoviendo la cooperación económica internacional y fortaleciendo la competitividad de la economía nacional, destacó.

Afirmó que Vietnam está dispuesto a seguir dialogando y cooperando con sus socios internacionales, incluida la UE, sobre la base de un espíritu constructivo, de igualdad y beneficio mutuo, con el fin de fomentar la transparencia fiscal, elevar la eficacia de la gobernanza empresarial y construir un entorno de negocios internacional justo, favorable y sostenible./.

VNA
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