Camboya destaca resultados de visita oficial de premier vietnamita

Phnom Penh (VNA)- El Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de Camboya emitió hoy un comunicado de prensa sobre los resultados de la visita oficial del primer ministro vietnamita, Le Minh Hung, destacando que el viaje tuvo como objetivo seguir profundizando la amistad tradicional entre ambos países.

En el marco del viaje, el premier vietnamita realizó visitas de cortesía al rey Norodom Sihamoni y a la reina madre Norodom Monineath Sihanouk. Asimismo, se reunió con el titular del Senado, Samdech Hun Sen, y la presidenta de la Asamblea Nacional, Samdech Khuon Sudary, y mantuvo conversaciones con su homólogo anfitrión Samdech Hun Manet.

También depositó ofrendas florales en el Monumento a la Independencia, el Monumento al difunto rey Norodom Sihanouk y el Monumento a la Amistad entre Camboya y Vietnam.

Los dos primeros ministros mantuvieron conversaciones francas y cordiales sobre numerosas cuestiones, incluidos el comercio, la inversión, la energía, la defensa y la seguridad, la labor fronteriza, la conectividad, la educación, el turismo, la salud y otros ámbitos de interés común. Además, intercambiaron opiniones sobre la evolución de la situación regional e internacional.

En cuanto a la cooperación política, reafirmaron su postura constante de otorgar especial importancia a las relaciones de amistad tradicional, buena vecindad, cooperación integral y estabilidad duradera entre Camboya y Vietnam, y se comprometieron a apoyarse mutuamente en favor del desarrollo, la paz, la estabilidad y la prosperidad.

También subrayaron la necesidad de mantener intercambios y contactos periódicos entre los órganos legislativos y ejecutivos de todos los niveles.

Los líderes se comprometieron a profundizar aún más la cooperación en materia de defensa y seguridad, incluida la colaboración entre las fuerzas armadas, especialmente en el fortalecimiento de capacidades. Al mismo tiempo, valoraron positivamente la estrecha coordinación en la lucha contra la delincuencia transnacional, incluidos los delitos de estafa en línea.

En materia de comercio, inversión y conectividad, aplaudieron el crecimiento sostenido del intercambio comercial bilateral y abogaron por seguir impulsando las inversiones y facilitando el comercio transfronterizo, con el objetivo de alcanzar un valor de transacción mercantil de 20 mil millones de dólares en los próximos años.

Asimismo, hicieron hincapié en la importancia de ampliar la cooperación en educación y formación, considerándola un pilar fundamental para fortalecer los intercambios entre los pueblos y la amistad duradera entre ambos países.

Los dirigentes también coincidieron en reforzar la colaboración en los campos de la cultura, el turismo, la energía, la agricultura y el procesamiento de productos agrícolas, las tecnologías de la información y la comunicación, y la economía digital, con el fin de potenciar la complementariedad mutua y avanzar hacia la prosperidad compartida.

Durante la visita se firmaron numerosos documentos de cooperación en ámbitos como la educación, el comercio, la defensa y la seguridad. Ambos premiers también pronunciaron importantes discursos en el Foro Empresarial Vietnam-Camboya.

Sobre las cuestiones regionales e internacionales, se comprometieron a apoyarse mutuamente y coordinar estrechamente en los foros regionales e internacionales, al tiempo que reafirmaron la solidez de las relaciones entre Vietnam y Camboya en un contexto de numerosos cambios en la situación regional y mundial.

En la ocasión, el premier Le Minh Hung reiteró el apoyo de Vietnam a la celebración en Phnom Penh de la XX Cumbre de la Francofonía, prevista para noviembre próximo, felicitó a Camboya y expresó su confianza en que el país organizará con éxito el evento./.

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