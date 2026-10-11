Presidente de Asamblea Nacional de Vietnam inicia su visita oficial a China

Beijing (VNA) – El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam (ANV), Tran Thanh Man, llegó hoy al aeropuerto internacional de Beijing, dando inicio a su visita oficial a China, durante la cual copresidirá la segunda reunión del Comité de Cooperación entre la ANV y la Asamblea Popular Nacional de China.



En el aeropuerto, la delegación vietnamita fue recibida por Wang Dongming, vicepresidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional; Song Rui, subsecretario general del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional; y Pham Thanh Binh, embajador de Vietnam en China; entre otros.



En los últimos tiempos, las relaciones entre Vietnam y China, especialmente tras las visitas recíprocas de To Lam, secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del Estado, y de Xi Jinping, secretario general del Partido Comunista de China y presidente de ese país, han seguido desarrollándose de manera positiva y relativamente integral, de acuerdo con la orientación de los “seis más”. La posición de Vietnam en sus relaciones con China se ha fortalecido cada vez más. La confianza política continúa consolidándose y se han establecido nuevos mecanismos que reflejan el alto nivel de confianza mutua.





Wang Dongming, vicepresidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional, recibe al presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, en el aeropuerto. Foto: VNA

La cooperación en materia de defensa y seguridad avanza hacia una mayor sustancia y eficacia. La cooperación económica, comercial, en inversiones, turismo y conectividad de infraestructuras registra un fuerte crecimiento y nuevos avances, especialmente en la conexión ferroviaria.



China es el mayor socio comercial de Vietnam, mientras que Vietnam es el mayor socio comercial de China dentro de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y el cuarto a nivel mundial, según el criterio por países. El comercio bilateral alcanzó los 256,4 mil millones de dólares en 2025, un aumento del 24,8%, y llegó a 216,1 mil millones de dólares en los primeros ocho meses de 2026, un 35,2% más que en el mismo período del año anterior.



La cooperación entre localidades y los intercambios entre pueblos mantienen un dinamismo considerable, mientras que la coordinación multilateral se estrecha cada vez más.



Paralelamente al desarrollo de los vínculos bilaterales, la cooperación entre la Asamblea Nacional de Vietnam y la Asamblea Popular Nacional de China se ha fortalecido de manera constante y ha logrado numerosos resultados concretos. Los intercambios y contactos de alto nivel entre los órganos legislativos de ambos países se mantienen de forma regular.



Esta es la primera visita de Tran Thanh Man a China desde que asumió la presidencia de la Asamblea Nacional de Vietnam. El viaje da continuidad a los estrechos intercambios de alto nivel entre ambos partidos y países y, en particular, tiene como objetivo concretar las percepciones comunes alcanzadas durante la visita de Estado a Vietnam de Xi Jinping en abril de 2025 y la visita de Estado a China de To Lam en abril de 2026.



La visita reafirma una vez más que Vietnam siempre considera sus relaciones con China una opción estratégica y una prioridad de primer orden en su política exterior. Asimismo, contribuirá a profundizar la Asociación de Cooperación Estratégica Integral e impulsar la construcción de una Comunidad de Futuro Compartido Vietnam-China con importancia estratégica a un nivel superior, conforme a la orientación de los “seis más”.



El viaje reviste también una especial importancia para la cooperación entre los órganos legislativos de ambos países. Tras el éxito de la primera reunión del Comité de Cooperación, celebrada en Hanoi el 31 de agosto de 2025, la segunda permitirá seguir consolidando el funcionamiento regular de este mecanismo, con programas, contenidos y prioridades más definidos.



Las orientaciones establecidas por los máximos dirigentes de ambos países deben traducirse en marcos jurídicos adecuados, una mayor coordinación entre los organismos especializados y un seguimiento y supervisión de su implementación. Estas acciones constituyen una contribución específica y concreta de los dos órganos legislativos al desarrollo de las relaciones bilaterales./.