Presidente del Legislativo de Vietnam parte hacia China para una visita oficial

Hanoi (VNA) – El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, partió hoy de Hanoi rumbo a China para realizar una visita oficial, durante la cual copresidirá la segunda reunión del Comité de Cooperación entre los órganos legislativos de ambos países, por invitación de Zhao Leji, presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional de China.



La delegación oficial está integrada por Le Hoai Trung, miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores; los miembros del Comité Central del Partido: Nguyen Doan Anh, vicepresidente de la Asamblea Nacional y presidente del Grupo Parlamentario de Amistad Vietnam-China; Le Tien Chau, viceprimer ministro; Le Quang Manh, secretario general de la Asamblea Nacional y jefe de su Oficina; Nguyen Dac Vinh, jefe de la Comisión de Cultura y Asuntos Sociales de la Asamblea Nacional; Phan Van Mai, jefe de la Comisión de Economía y Finanzas; Nguyen Thanh Hai, jefe de la Comisión de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente; Vu Hai Ha, subjefe permanente de la Comisión de Defensa, Seguridad y Asuntos Exteriores; Nguyen Van Phuong, subjefe de la Comisión de Políticas y Estrategias del Comité Central; el coronel general Nguyen Van Hien, viceministro de Defensa; el coronel general Le Van Tuyen, viceministro de Seguridad Pública; Nguyen Minh Vu, viceministro permanente de Relaciones Exteriores; y Nguyen Thi Bich Ngoc, viceministra de Finanzas.



También forman parte de la delegación Nguyen Minh Dung, miembro suplente del Comité Central del Partido, subsecretario del Comité del Partido de la provincia de Vinh Long y presidente del Consejo Popular provincial, así como Pham Thanh Binh, embajador de Vietnam en China.



Esta es la primera visita a China de Tran Thanh Man desde que asumió la presidencia de la Asamblea Nacional de Vietnam. La visita tiene como objetivo seguir concretando la política exterior establecida en el XIV Congreso Nacional del Partido, contribuir a mejorar la eficacia de la cooperación entre la Asamblea Nacional de Vietnam y la Asamblea Popular Nacional de China y reafirmar el papel fundamental de la cooperación parlamentaria en el conjunto de las relaciones de Asociación de Cooperación Estratégica Integral entre Vietnam y China./.

VNA