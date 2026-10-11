Hanoi lidera nuevamente Índice de Innovación Local 2026 de Vietnam

Hanoi encabeza el Índice Provincial de Innovación 2026
Hanoi lidera por cuarto año consecutivo el PII 2026, con 63,80 puntos, seguida de Ciudad Ho Chi Minh y Hai Phong.
Las diez localidades que encabezan la clasificación nacional son, en este orden: Hanoi, Ciudad Ho Chi Minh, Hai Phong, Quang Ninh, Bac Ninh, Hue, Da Nang, Thai Nguyen, Tay Ninh y Hung Yen.
La campaña "Amo a mi Patria" 2026 ha logrado un alcance de cerca de 1.300 millones en redes sociales y ha movilizado a millones de jóvenes en actividades destinadas a fomentar el patriotismo, el compromiso comunitario y el orgullo nacional.
El barrio de Hoan Kiem de Hanoi puso en marcha un proyecto piloto de calle inteligente en un itinerario que abarca las calles Hang Dao, Hang Ngang, Hang Duong, Dong Xuan y Hang Giay, con el objetivo de integrar los servicios digitales en la conservación del patrimonio, el turismo y el comercio.
Ciudad Ho Chi Minh promueve la formación profesional, orientación laboral y conexión con empresas para ampliar el acceso de las personas con discapacidad al empleo.
Vietnam lanzó una campaña nacional para fomentar la actividad física y mejorar la salud de la población, con una ceremonia en Hanoi que reunió a unas 12.000 personas y se celebró simultáneamente en otras 33 provincias y ciudades del país.
A 72 años de su liberación, el 10 de octubre de 1954, Hanoi continúa avanzando sobre la base de su espíritu de solidaridad e innovación, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de sus habitantes y cumplir su aspiración de convertirse en una capital desarrollada, civilizada y moderna, digna de su título de "Ciudad por la Paz".
El Parque Nacional Phong Nha-Ke Bang, en Vietnam, liberó 17 animales silvestres tras su rescate, rehabilitación y evaluación sanitaria.
Vietnam revisa la organización de sus centros educativos y acelera las obras de 108 internados en comunas fronterizas para garantizar la seguridad y la calidad educativa.
Vietnam presenta una aplicación que facilita la transformación digital en comunas y barrios mediante soluciones tecnológicas, asesoramiento y formación.
Vietnam lanzará el 10 de octubre en Hanoi el Movimiento nacional de práctica deportiva, con unos 12.000 participantes en la capital y actividades conectadas en otras 33 provincias y ciudades, para promover hábitos saludables y fomentar la actividad física entre la población.
El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, inicia el proyecto de modernización del sistema de riego de Bac Hung Hai para mejorar la seguridad hídrica, reducir la contaminación y promover el desarrollo sostenible en Vietnam.
ViLIB presenta una plataforma para conectar bibliotecas, escuelas y organizaciones de Vietnam y anuncia apoyo para crear 1.000 espacios de conocimiento digital en zonas remotas.
Vietnam desarrollará una gran base de datos jurídica nacional basada en inteligencia artificial para modernizar la elaboración y aplicación de las leyes, mejorar el acceso a la información y fortalecer la gobernanza jurídica digital.
Cerca de 300 delegados de Vietnam y Laos debatieron políticas fronterizas en Savannakhet para fortalecer la seguridad, la cooperación y el desarrollo local.
Una tortuga verde puso 82 huevos en la isla Hon Cau, en Lam Dong. Los conservacionistas trasladaron el nido a una zona segura para su incubación.
Vietnam y Argentina buscan ampliar la cooperación educativa y académica mediante intercambios de profesores, estudiantes e investigadores, así como proyectos conjuntos entre la Universidad Austral y las instituciones vietnamitas.
El Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam informó sobre Nguyen Van Dai, a quien identifica como terrorista, y recordó sus condenas judiciales y la orden de búsqueda emitida en 2025.
El envejecimiento de los buques y equipos dificulta las labores de inspección pesquera de Nghe An y la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.
La comunidad de origen vietnamita en Camboya contribuye a fortalecer la amistad tradicional y busca reforzar los intercambios entre las nuevas generaciones.
Vietnam intensifica el uso de análisis de ADN y tecnologías genéticas como NGS-SNP para identificar restos de mártires, incluidos los más degradados.
Oxalis Adventure alerta sobre webs falsas que imitan su sitio oficial y ofrecen tours de Son Doong, con riesgo de estafas y pérdidas económicas.