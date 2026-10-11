Sociedad

Hanoi lidera nuevamente Índice de Innovación Local 2026 de Vietnam

Las diez localidades que encabezan la clasificación nacional son, en este orden: Hanoi, Ciudad Ho Chi Minh, Hai Phong, Quang Ninh, Bac Ninh, Hue, Da Nang, Thai Nguyen, Tay Ninh y Hung Yen.

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