Vietnam lanza una campaña nacional para promover la actividad física

Hanoi (VNA) Vietnam lanzó hoy una campaña nacional para promover la actividad física y mejorar la salud de la población, con una ceremonia celebrada en Hanoi y retransmitida simultáneamente en 33 provincias y ciudades del país.



Al acto asistieron el miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Tran Cam Tu, quien encabeza la Direción Central para el Desarrollo de la Cultura Vietnamita; la secretaria del Comité Central del PCV y viceprimera ministra, Pham Thi Thanh Tra; así como representantes de ministerios, organismos y autoridades de Hanoi, junto con un gran número de ciudadanos.



En su discurso, la viceprimera ministra Pham Thi Thanh Tra recordó las enseñanzas del Presidente Ho Chi Minh: “Un pueblo fuerte hace una nación próspera”, y subrayó que la salud de la población constituye la base del desarrollo sostenible del país.



Destacó que el Partido y el Estado siempre han situado a las personas y su salud entre sus prioridades, con el objetivo de formar ciudadanos vietnamitas físicamente sanos, mentalmente fuertes, con una firme voluntad y un profundo deseo de contribuir a la sociedad.

La viceprimera ministra Pham Thi Thanh Tra interviene en la ceremonia. (Fuente: VNA)

La subjefa del Gobierno instó a cada ciudadano a elegir al menos una actividad deportiva adecuada a su edad, estado de salud y condiciones personales, y a practicarla regularmente cada día, promoviendo así el hábito de hacer ejercicio en las familias y las comunidades. Señaló que la actividad física habitual no solo ayuda a prevenir enfermedades y mejorar la calidad de vida, sino que también contribuye a construir una sociedad más saludable, dinámica y cohesionada.



Asimismo, pidió a todos los niveles de gobierno, sectores y localidades que traduzcan las directrices del Partido en medidas concretas, mediante el desarrollo de espacios e instalaciones deportivas comunitarias accesibles, seguros y adecuados, a fin de facilitar que todos los ciudadanos practiquen ejercicio de manera regular y sostenida.



La ceremonia congregó a unas 12.000 personas en Hanoi y se celebró simultáneamente en otras 33 provincias y ciudades del país, en un ambiente de entusiasmo por el deporte que animó a la población a participar en actividades físicas. El acto dio inicio a una serie de actividades enmarcadas en el programa "Por un Vietnam saludable", cuyo objetivo es promover la práctica de la educación física y el deporte en todo el país siguiendo el ejemplo del Presidente Ho Chi Minh.



El miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central del PCV, Tran Cam Tu, y la viceprimera ministra Pham Thi Thanh Tra, junto con otros delegados y ciudadanos, participaron en una carrera alrededor del lago Hoan Kiem (Espada Restituida). (Fuente: VNA)

Tras el acto inaugural, el miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central del PCV, Tran Cam Tu, y la viceprimera ministra Pham Thi Thanh Tra, junto con otros delegados y ciudadanos, participaron en una carrera alrededor del lago Hoan Kiem (Espada Restituida). La prueba comenzó en la plaza Dong Kinh Nghia Thuc y concluyó frente a la sede del Departamento de Cultura y Deportes de Hanoi.



Los días 10 y 11 de octubre, los alrededores del lago Hoan Kiem acogieron numerosas actividades deportivas abiertas a la comunidad, entre ellas pickleball, bádminton, tenis de mesa, sepak takraw, ajedrez, ajedrez chino, golf, baloncesto 3x3, marcha atlética, empuje de palos y tira y afloja. También se organizan exhibiciones y sesiones prácticas de vovinam, judo, wushu, taekwondo y artes marciales tradicionales.



Con motivo del evento, el Comité Organizador habilitó espacios para consultas y reconocimientos médicos básicos, asesoramiento sobre métodos de entrenamiento y registro de compromisos para la práctica deportiva regular./.