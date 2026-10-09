Vietnam prioriza seguridad y calidad educativa en las escuelas de las zonas fronterizas

Hanoi (VNA) - El viceprimer ministro vietnamita Le Tien Chau pidió a las autoridades locales asumir la responsabilidad directa por la reorganización de los centros educativos y garantizar la seguridad y las condiciones de enseñanza en las escuelas internados de las comunas fronterizas.

Durante una reunión celebrada hoy para evaluar estos trabajos, el subjefe de Gobierno instó a revisar los centros de gran tamaño, con varios niveles educativos, sedes y puntos escolares, y ajustar aquellos cuya escala supere la capacidad de gestión o afecte a la calidad educativa, la seguridad y el derecho de los alumnos a la educación.

La revisión deberá concluir en octubre de 2026, con garantías para el funcionamiento de los centros y una dotación suficiente de directivos, docentes y personal.

El Ministerio de Educación y Formación coordinará la recopilación y resolución de las dificultades planteadas por las localidades. Por su parte, el Ministerio del Interior estudiará políticas adecuadas para los directivos y empleados afectados por la reorganización, mientras que el Ministerio de Finanzas orientará la solución de los asuntos relativos a los recursos financieros, los activos y los fondos necesarios para mantener las actividades educativas.

En cuanto a las escuelas internados de educación general en las comunas fronterizas, el vicepremier Le Tien Chau exigió completar las obras pendientes de los 108 centros de la primera fase y establecer plazos concretos para cada uno.

Subrayó que debe garantizarse la máxima seguridad cuando las clases y las obras se desarrollen simultáneamente. No se permitirá utilizar instalaciones que incumplan las condiciones exigidas o no hayan sido aceptadas oficialmente.

Asimismo, pidió asegurar una dotación suficiente de docentes y personal, financiación y condiciones esenciales para la enseñanza, la alimentación y el cuidado de los alumnos.

Le Tien Chau también instó a extraer lecciones de la primera fase, especialmente en la selección de los emplazamientos, los estudios geológicos, el diseño, los presupuestos, el suministro de materiales y la organización de las obras, teniendo en cuenta las características del terreno y las condiciones meteorológicas.

Según el Ministerio de Educación y Formación, las 34 provincias y ciudades del país han completado sus planes de reorganización de los centros educativos, que se han reducido en 18.975 unidades públicas, equivalentes al 50,6%. Más de 28.000 directivos educativos han sido reasignados a labores docentes.

Las actividades educativas se mantienen básicamente estables y el derecho de los alumnos a la educación está garantizado. No obstante, los centros de gran tamaño y con puntos escolares muy alejados entre sí siguen planteando dificultades de gestión.

En cuanto a las escuelas internados fronterizas, los 108 centros de la primera fase ya iniciaron el curso escolar 2026-2027, aunque sólo 40 han completado todas las obras. Las 121 escuelas de la segunda fase han concluido los trámites para iniciar la construcción y prevén terminarla antes del 30 de agosto de 2027.

Sin embargo, la puesta en funcionamiento de estos centros afronta dificultades por la falta de personal para supervisar a los alumnos internos y atender sus necesidades de orientación psicológica, nutrición y gestión académica./.

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