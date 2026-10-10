Ciudad Ho Chi Minh amplía oportunidades laborales para personas con discapacidad

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - En Ciudad Ho Chi Minh, numerosos modelos de formación profesional, asesoramiento vocacional y conexión laboral están creando condiciones para ayudar a las personas con discapacidad a superar las barreras psicológicas, de habilidades y de información para participar activamente en el mercado laboral.

Un empleo estable no solo garantiza ingresos para cubrir los gastos de la vida diaria, sino que también les ayuda a afirmar su propio valor, a ser independientes paso a paso y contribuir de manera práctica a sus familias y a la comunidad.

Según la Asociación de Protección de los Derechos del Niño de Ciudad Ho Chi Minh, la necesidad de empleo de las personas con discapacidad surge del deseo de mantenerse por sí mismas y de la aspiración de ser reconocidas, de demostrar sus capacidades y sus contribuciones útiles a la sociedad.

La realidad registra numerosos casos destacados de superación de dificultades, como el joven Tran Vo Bao Khanh, una persona con discapacidad intelectual y trastorno del espectro autista que anteriormente enfrentó muchas dificultades en el aprendizaje y la comunicación.

Tras completar un curso de formación profesional en coctelería en el Centro de Protección, Formación Profesional y Creación de Empleo de la ciudad, Bao Khanh fue conectado y contratado para trabajar en el hotel New World.

Compartió que las personas con discapacidad no necesitan compasión, sino que desean ser tratadas con confianza, recibir la oportunidad de demostrar su valía y que se reconozca el valor de su trabajo.

Con el mismo deseo, la joven Trinh Lu Phuong Doanh (de 22 años, residente en el barrio de Binh Tan), una persona con discapacidad auditiva que anteriormente trabajaba en el sector de la manicura con ingresos inestables, espera ahora poder acceder a cursos gratuitos de formación profesional en coctelería y conectarse con empleadores de prestigio para conseguir un empleo estable, mantenerse a sí misma y reducir la carga para su familia.

En el grupo de mayor edad, Pham Lam Kim Thi (de casi 50 años), una persona con discapacidad visual que vende billetes de lotería ganando unos 7,69 dólares al día, todavía desea seguir trabajando y comunicándose con los clientes para sentir que sigue siendo útil.

Además, muchos padres también buscan activamente oportunidades laborales para sus hijos con el fin de garantizar unos ingresos estables cuando los padres ya no tengan la capacidad de cuidarlos.

A pesar de la gran demanda de empleo, la capacidad de acceso de las personas con discapacidad sigue siendo limitada debido a la escasez de información sobre contrataciones, formación gratuita y políticas de apoyo.

Dado que cada tipo de discapacidad tiene sus propias características, la evaluación precisa de la salud y las habilidades desempeña un papel importante en la selección del puesto adecuado y el mantenimiento del empleo a largo plazo.

Con el objetivo de lograr medios de vida sostenibles, Nguyen Ngoc Hang, gerente de programa de la organización Save the Children (SCI), recomendó que el trabajo de sensibilización debe ir un paso por delante, construyendo canales de información transparentes y alentando al mismo tiempo a las personas con discapacidad a cambiar su mentalidad, pasando de la resignación a la proactividad en el aprendizaje de un oficio.

También subrayó la importancia del sistema de servicios de orientación vocacional, formación y el acompañamiento posterior a la contratación.

Compartiendo la misma opinión, Pham Dinh Nghinh, vicepresidente de la Asociación de Protección de los Derechos de los Niños de Ciudad Ho Chi Minh, propuso incidir de forma sincronizada en cinco grupos de actores relacionados: las personas con discapacidad, las familias, los centros de formación, las empresas contratantes y las entidades de intermediación laboral.

El programa también prevé asignar a trabajadores sociales para que acompañen a las personas con discapacidad durante un periodo de entre tres y seis meses tras su contratación, con el fin de garantizar la eficacia laboral a largo plazo.

La realidad demuestra que el empleo no solo aporta ingresos, sino que también es el camino que ayuda a las personas con discapacidad a afirmar sus capacidades, recibir respeto e integrarse como miembros en igualdad de condiciones en la comunidad./.