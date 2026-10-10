Casco antiguo de Hanoi pone en marcha un proyecto piloto de calle inteligente

Hanoi (VNA) – El barrio de Hoan Kiem de Hanoi puso en marcha un proyecto piloto de calle inteligente en un itinerario que abarca las calles Hang Dao, Hang Ngang, Hang Duong, Dong Xuan y Hang Giay, con el objetivo de integrar los servicios digitales en la conservación del patrimonio, el turismo y el comercio.



La iniciativa se presentó este viernes en el número 48 de la calle Hang Ngang, en vísperas del Día Nacional de la Transformación Digital, que se celebra el 10 de octubre. Su objetivo es mejorar la experiencia de residentes, visitantes y comerciantes, al tiempo que contribuye a preservar y poner en valor el patrimonio cultural del casco antiguo.



El recorrido comprende cinco calles y 562 establecimientos comerciales. La zona dispone de wifi gratuito de alta velocidad, señalización con códigos QR que permite acceder a información bilingüe (vietnamita e inglés) sobre el patrimonio a través del sitio web phocohanoi.hoankiem.vn, un chatbot basado en inteligencia artificial, mapas digitales con GPS e imágenes panorámicas de 360 grados de los lugares de interés patrimonial.



Estos recursos ofrecen información sobre la historia de la zona, sus principales atractivos turísticos, la gastronomía y las opciones de compras, lo que facilita a los visitantes descubrir el casco antiguo y planificar sus recorridos.



Nguyen Hong Trang, vicepresidenta permanente del Comité Popular del barrio de Hoan Kiem, señaló que el modelo busca acercar el patrimonio histórico y cultural del casco antiguo a residentes y visitantes, al tiempo que aplica la tecnología para responder a las necesidades concretas de la ciudad.



La iniciativa también impulsa la transformación digital de los 562 establecimientos comerciales mediante la adopción de pagos con códigos QR y sistemas de pago sin contacto, programas de gestión de ventas, facturación electrónica, servicios tributarios en línea y plataformas de comercio electrónico.



Para desarrollar el modelo, el distrito colabora con las autoridades fiscales, entidades bancarias, empresas tecnológicas y organizaciones dedicadas a la conservación del patrimonio. Su funcionamiento será evaluado y se recogerán opiniones de los usuarios antes de decidir qué soluciones podrían extenderse a otras calles.



El proyecto piloto pretende demostrar cómo la innovación digital puede contribuir a preservar el patrimonio, impulsar el turismo y los negocios tradicionales y mejorar la eficiencia de la gestión urbana en el casco antiguo de Hanoi./.

VNA