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Presentan soluciones de IA para servicios públicos y gestión empresarial

El Grupo Tecnológico CMC presentó sus soluciones de inteligencia artificial (IA) desarrolladas en Vietnam para los servicios públicos, la gestión empresarial, la vigilancia de seguridad y el control del tráfico durante un evento nacional sobre transformación digital.

Los delegados visitan el stand para explorar el ecosistema de soluciones de IA «Make in Vietnam» y «Made by CMC». (Fuente: VNA)
Los delegados visitan el stand para explorar el ecosistema de soluciones de IA «Make in Vietnam» y «Made by CMC». (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) – El Grupo Tecnológico CMC presentó sus soluciones de inteligencia artificial (IA) desarrolladas en Vietnam para los servicios públicos, la gestión empresarial, la vigilancia de seguridad y el control del tráfico durante un evento nacional sobre transformación digital.

Organizado el día 9 de octubre en Hanoi por el Ministerio de Ciencia y Tecnología en vísperas del Día Nacional de la Transformación Digital (10 de octubre), el evento incluyó demostraciones tecnológicas y debates sobre las aplicaciones prácticas de la IA en los organismos públicos, las empresas y la sociedad.

CMC presentó su ecosistema de IA “Make in Vietnam, Made by CMC” (Desarrollado en Vietnam por CMC), basado en infraestructuras digitales, tecnologías clave y plataformas especializadas de inteligencia artificial, en el marco de la estrategia AI-X de la compañía.

Dang Tung Son, vicepresidente ejecutivo y director general de CMC, presentó CLEX, una plataforma nacional de IA para los servicios públicos diseñada para ayudar a los funcionarios, especialmente a nivel comunal, a consultar la normativa legal y gestionar sus tareas profesionales de manera más eficiente.

La plataforma refleja el enfoque de la empresa en la aplicación de la IA a las necesidades concretas de la Administración, facilitando el acceso a la información jurídica y contribuyendo a mejorar la prestación de los servicios públicos.

CMC está dispuesta a colaborar con los organismos gubernamentales para llevar la IA a aplicaciones prácticas, mediante la definición de responsabilidades, tareas, resultados esperados y plazos concretos, señaló.

Añadió que la empresa aspira a dominar las tecnologías y los datos jurídicos de Vietnam para que la IA deje de ser una mera herramienta de apoyo y contribuya a mejorar la gestión pública y la calidad de los servicios prestados a ciudadanos y empresas.

Paralelamente a las actividades principales, CMC exhibió varias soluciones de su ecosistema abierto C-OpenAI, desarrollado sobre la base de 25 tecnologías clave propias. Su catálogo muestra las posibilidades de aplicación de la IA en ámbitos que van desde la seguridad y el análisis de imágenes hasta la gestión empresarial y la Administración pública.

Los visitantes pudieron conocer soluciones como CIVAMS, CMC AI Box, CMC AI Vision, C-AI Office, C-AGENT y CLEX. CIVAMS permite gestionar y analizar imágenes de forma inteligente para la vigilancia de seguridad y el control del tráfico, mientras que CMC AI Box y CMC AI Vision ofrecen capacidades de procesamiento de inteligencia artificial en el borde (edge AI), es decir, directamente en los dispositivos o cerca de donde se generan los datos.

C-AI Office facilita la digitalización de los flujos de trabajo administrativos, la gestión documental y las operaciones empresariales.

Por su parte, C-AGENT automatiza las interacciones y mejora la atención al usuario, mientras que CLEX ayuda a los funcionarios a consultar información jurídica y realizar tareas profesionales.

Las demostraciones en directo permitieron explorar aplicaciones de procesamiento de datos, análisis de imágenes, automatización de procesos y gestión de operaciones especializadas, mostrando cómo la IA puede responder a diversas necesidades de los servicios públicos y del sector empresarial.

En el marco de sus estrategias “AI-X” y “Go Global”, CMC centra sus esfuerzos en el desarrollo de infraestructuras digitales, la transformación digital y la adopción de la IA, la seguridad de la información, las tecnologías clave y la prestación de servicios tecnológicos a escala internacional. La empresa también invierte en la formación de personal altamente cualificado.

La compañía busca combinar sus capacidades en infraestructuras digitales y tecnologías clave con soluciones especializadas de IA. Al mismo tiempo, prioriza la autonomía tecnológica, la seguridad de los datos y la soberanía digital. Asimismo, prevé reforzar la colaboración con organismos gubernamentales y otras organizaciones para acelerar la implantación de estas tecnologías en entornos reales.

El evento ofreció a CMC una oportunidad para presentar sus soluciones propias de IA, compartir experiencias de implementación y establecer contactos con organismos reguladores, autoridades locales y empresas./.

VNA
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