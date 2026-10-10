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Vietnam podría convertirse en centro regional de suministro de aceite de Jatropha

Vietnam busca desarrollar la Jatropha para producir biodiésel y combustible de aviación sostenible, recuperar tierras degradadas y fortalecer las cadenas de suministro verdes.

Hanoi (VNA) - Vietnam tiene un gran potencial para convertirse en un centro regional de suministro de aceite de semillas de Jatropha (piñón de tempate) destinado a la producción de biodiésel (biodiésel B100) y combustible de aviación sostenible (SAF), al tiempo que contribuye a la recuperación de tierras degradadas.

Así lo afirmó Tetsuya Koshikawa, presidente de Star Japón, empresa de capital 100% japonés pionera en el desarrollo del cultivo de Jatropha en Vietnam.

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Tetsuya Koshikawa, presidente de Star Japón. (Fuente: Star Japón)

Según Tetsuya Koshikawa, la Jatropha presenta una buena resistencia a la sequía y crece con fuerza en tierras abandonadas, arenosas, erosionadas y áridas, por lo que se adapta muy bien al clima y las condiciones edafológicas de las localidades Ninh Thuan, Binh Thuan y Tay Nguyen (Altaplanicie Ocidental).

Al tratarse de un cultivo oleaginoso no alimentario con toxicidad natural, su expansión en terrenos inclinados y pobres en nutrientes permitiría a Vietnam desarrollar energía de biomasa sin afectar las tierras destinadas a cultivos alimentarios ni competir con la seguridad alimentaria.

Cabe destacar que el aceite crudo de Jatropha presenta un contenido de ácidos grasos y unos índices altamente compatibles con la tecnología de hidrotratamiento de ésteres y ácidos grasos (HEFA) para producir SAF, así como con la tecnología de esterificación para producir biodiésel de nueva generación.

Además, la ubicación de Vietnam en las rutas marítimas internacionales facilita la conexión con las cadenas de suministro para exportar a Japón, Europa y mercados sometidos a presiones para reducir las emisiones de la aviación, en el marco de mecanismos.

A pesar de su gran potencial, el desarrollo de la Jatropha en Vietnam aún enfrenta varios obstáculos importantes. En primer lugar, el uso de semillas de libre circulación y sin selección genética provoca una productividad y un contenido de aceite desiguales. A ello se suma el elevado costo de la recolección manual debido a la falta de una mecanización adecuada.

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Zona de cultivo de Jatrofa de la empresa Star Japón, en la comuna de My Son, de la provincia vietnamita de Khanh Hoa. (Fuente: Star Japón)

Asimismo, los vínculos dentro de las zonas de producción de materias primas aún no son sostenibles debido a la falta de compromisos de compra a largo plazo con precios mínimos que permitan asegurar la cobertura de riesgos. Además, los estrictos requisitos de certificación internacional de sostenibilidad constituyen también una barrera importante.

Para superar estos obstáculos, Star Japón está implementando una estrategia de cadena de valor integrada, en cooperación con explotaciones agrícolas, cooperativas y empresas agroforestales, con el fin de suministrar semillas estandarizadas y promover el cultivo intercalado con cultivos de ciclo corto, como cacahuetes y frijoles mungo, o con cultivos industriales, para optimizar el uso de la tierra y generar ingresos a corto plazo para la población local.

La empresa también invierte en la construcción de plantas centrales de extracción y refinado de aceite crudo, aprovechando los subproductos para producir fertilizantes biológicos microbianos y pellets de biomasa.

Con el fin de apoyar el desarrollo de zonas de producción de materias primas verdes, el presidente de Star Japón propuso al Gobierno de Vietnam considerar cinco mecanismos de apoyo.

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Zona de cultivo de Jatrofa de la empresa Star Japón, en la comuna de My Son, de la provincia vietnamita de Khanh Hoa. (Fuente: Star Japón)

En primer lugar, establecer una planificación y aplicar mecanismos flexibles de asignación y arrendamiento de tierras para superficies degradadas, terrenos aluviales y áreas forestales de baja eficiencia.

En segundo lugar, establecer políticas de crédito verde preferencial durante los primeros dos o tres años de establecimiento de las plantaciones, junto con exenciones o reducciones fiscales.

En tercer lugar, establecer una hoja de ruta obligatoria (Mandate) para la mezcla de biodiésel (B5, B10 y B20) y SAF, junto con directrices para la certificación de bajas emisiones.

En cuarto lugar, apoyar la investigación y el desarrollo (I+D) experimental y el reconocimiento de variedades de alto rendimiento.

En quinto lugar, apoyar el registro de materias primas y la elaboración de valores predeterminados con vistas a obtener la certificación del Plan de compensación y reducción de carbono para la aviación internacional (CORSIA) de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI)./.

#Vietnam #Jatropha #piñón de tempate #Star Japón
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