Campaña juvenil “Amo a mi Patria” logra un alcance de 1.300 millones en redes sociales

Hanoi (VNA) – La campaña "Amo a mi Patria" 2026 ha logrado un alcance de cerca de 1.300 millones en redes sociales y ha movilizado a millones de jóvenes en actividades destinadas a fomentar el patriotismo, el compromiso comunitario y el orgullo nacional.



El Comité Central de la Federación de la Juventud de Vietnam celebró hoy en Hanoi la séptima y última etapa de la campaña, en vísperas del 70.º aniversario del Día Tradicional de la organización (15 de octubre de 1956).



La iniciativa movilizó a más de 7,9 millones de jóvenes en actividades relacionadas con el patrimonio y la historia, e impulsó 1.050 proyectos juveniles con una inversión total cercana a los 2,3 millones de dólares.



Durante el evento, Le Hai Long, vicepresidente permanente del Comité Central de la Federación, destacó que el patriotismo debe expresarse mediante acciones concretas y constantes. Asimismo, instó a los jóvenes a asumir una mayor responsabilidad en el desarrollo nacional y a impulsar la transformación digital, la innovación y el emprendimiento.



Tras 70 años de trayectoria, la Federación cuenta con más de nueve millones de miembros, siete organizaciones miembros colectivas, 34 capítulos provinciales, cuatro unidades afiliadas y seis capítulos en el extranjero, señaló.



La campaña se puso en marcha en mayo en la provincia norvietnamita de Nghe An y recorrió lugares históricos y culturales de todo el país antes de concluir en Hanoi.



Según los organizadores, se celebraron 3.100 ceremonias de izado de la bandera, con más de 530.000 jóvenes participantes, y 2.518 visitas a sitios históricos y culturales. También se organizaron cerca de 1.700 actividades de homenaje, encuentros con testigos históricos y programas de apoyo a familias beneficiarias de políticas sociales y a las Madres Heroicas de Vietnam.



En el ámbito social, se entregaron 86.000 obsequios y becas a estudiantes desfavorecidos, jóvenes y personas en situación vulnerable. Además, 196 actividades de formación y campamentos reunieron a 13.181 participantes, mientras que 1.074 eventos deportivos y de intercambio congregaron a 103.161 personas.



En las redes sociales se difundieron más de 155.000 historias inspiradoras y 24.000 vídeos relacionados con la campaña. Los canales digitales de la federación registraron cerca de 232 millones de visualizaciones y personas alcanzadas, mientras que más de 17.600 vídeos en TikTok con las etiquetas #ToiYeuToQuocToi y #70NamHoiLHTNVN acumularon casi 560 millones de visualizaciones.



Durante la ceremonia, la Federación entregó certificados de mérito a 15 organizaciones juveniles provinciales y a 23 colectivos y 24 personas por sus contribuciones a la campaña y a las actividades conmemorativas del 70.º aniversario.



Ese mismo día, jóvenes voluntarios participaron en el programa “Sábado de Voluntariado” en 126 barrios y comunas de Hanoi./.

VNA