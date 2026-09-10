Jóvenes de Bac Ninh recurren a la tecnología para promover aldeas artesanales tradicionales

Bac Ninh, 5 oct (VNA) En plena transformación digital, los jóvenes de la provincia norvietnamita de Bac Ninh están recurriendo activamente a la tecnología para promover y difundir el valor de las aldeas artesanales tradicionales, acercando sus productos emblemáticos al público, especialmente a las nuevas generaciones.

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Desatando la creatividad

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Bac Ninh alberga numerosas aldeas artesanales de renombre, como las de pintura popular de Dong Ho, cerámica de Phu Lang, fundición de bronce de Dai Bai, talla de madera de Dong Ky, papel de arroz de Ke y elaboración de envolturas para rollitos de primavera de Tho Ha.

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Ante la necesidad de preservar y promover el valor de estas tradiciones, la Unión de Jóvenes Comunistas Ho Chi Minh, en todos sus niveles, está renovando activamente sus métodos de comunicación y ampliando el uso de herramientas digitales.

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Recientemente, la Unión de Jóvenes Comunistas Ho Chi Minh del barrio de Bac Giang produjo un video para presentar el papel de arroz de Ke, una especialidad originaria de la aldea de Ke, en la comuna de Dinh Ke, actualmente integrada en el distrito de Bac Giang. El video recrea de forma visual todo el proceso de elaboración, desde la selección del arroz, los cacahuetes y las semillas de sésamo hasta el remojo, la molienda de la harina, el extendido, el secado y el horneado del papel de arroz sobre carbón.

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Además de mostrar el producto, el video cuenta la historia de esta artesanía tradicional y pone de relieve la destreza y dedicación de los artesanos, transmitidas de generación en generación. Tras ser publicado en Facebook y YouTube, el contenido despertó gran interés, especialmente entre los jóvenes.

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Según Hoang My Linh, secretaria de la filial de la Unión de Jóvenes Comunistas del barrio de Bac Giang, este producto forma parte del modelo “Jóvenes de Bac Giang digitalizan sitios históricos locales y turismo: Descubre la tierra con IA”, puesto en marcha en marzo de 2026. Los miembros de la Unión de Jóvenes Comunistas Ho Chi Minh recopilaron información directamente, elaboraron contenidos y diseñaron códigos QR que integran datos sobre la historia, la cultura y los productos característicos de la zona. De este modo, residentes y turistas pueden acceder fácilmente a la información.

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En la aldea de pintura de Dong Ho, numerosos videos cortos creados por miembros de la Unión de Jóvenes Comunistas Ho Chi Minh y difundidos en TikTok y Facebook también han contribuido a acercar la imagen de esta aldea artesanal a un amplio público joven. Algunos miembros de la organización han creado por iniciativa propia canales en TikTok, YouTube y páginas de fans, utilizando formatos breves y dinámicos para promocionar la aldea.

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Conexión con el mercado

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La tecnología digital no solo contribuye a promocionar los productos, sino que también abre nuevas oportunidades para su comercialización. Las organizaciones de la Unión de Jóvenes Comunistas Ho Chi Minh, en todos sus niveles, han puesto en marcha diversas iniciativas, como la producción de videos, el diseño de infografías, la creación de mapas digitales, la digitalización de información mediante códigos QR y la organización de concursos de creación de contenidos.

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En la aldea alfarera de Phu Lang, los miembros de la Unión de Jóvenes Comunistas Ho Chi Minh colaboraron en la instalación de códigos QR en distintos puntos de interés turístico, permitiendo a los visitantes conocer la historia y el proceso de elaboración antes de descubrir las piezas de cerámica. Al mismo tiempo, muchas familias han comenzado a promocionar sus productos a través de las redes sociales y las plataformas de comercio electrónico, ampliando poco a poco su mercado.

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De cara al futuro, los jóvenes de Bac Ninh seguirán impulsando clubes dedicados a la preservación cultural y la creación de mapas digitales, así como organizando capacitaciones sobre turismo comunitario, producción de contenidos digitales, desarrollo de marcas y emprendimiento en plataformas digitales.

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Según Ha Thai Son, subsecretario de la filial de la Unión de Jóvenes Comunistas Ho Chi Minh en Bac Ninh, el Comité Permanente de la organización debe reforzar el apoyo a los jóvenes emprendedores dedicados a la preservación cultural, integrar modelos de turismo experiencial en los recorridos y rutas de la provincia y, al mismo tiempo, construir un ecosistema digital que conecte la promoción, las experiencias turísticas y el consumo de productos.

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Se espera que la combinación de tradición y tecnología contribuya a preservar los valores culturales, ampliar los mercados y promover el desarrollo sostenible de las aldeas artesanales en la era digital./.