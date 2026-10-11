Localidades de Vietnam y China impulsan turismo transfronterizo

Tuyen Quang, Vietnam, 11 oct (VNA) - Aprovechando las ventajas de sus puertas fronterizas internacionales Thanh Thuy - Tianbao, la provincia norvietnamita de Tuyen Quang está intensificando la cooperación turística con la prefectura autónoma de las etnias Zhuang y miao de Wenshan, en la provincia china de Yunnan, con el objetivo de ampliar el mercado de turistas internacionales, conectar rutas turísticas y mejorar el aprovechamiento de los recursos.

En el marco de la cooperación cultural y turística en 2026, ambas localidades priorizan el intercambio de información sobre políticas, mercados y productos, así como la solución de los problemas que puedan surgir; facilitan el traslado y la recepción de turistas a través de las puertas fronterizas Thanh Thuy - Tianbao y fortalecen la conservación y promoción del valor del patrimonio.

Esta cooperación responde a la necesidad de Tuyen Quang de ampliar el mercado internacional, ya que en los primeros ocho meses de 2026 la provincia recibió más de 2,8 millones de visitantes, equivalentes al 70,3% de la meta anual, incluidos 519.409 turistas internacionales, entre titulares de pasaporte y de documentos de viaje, mientras que la derrama total superó los 303 millones de dólares.

Desde la puerta fronteriza internacional, los turistas de Wenshan pueden acceder y explorar destinos de Tuyen Quang como el Geoparque Global de la UNESCO de la Meseta kárstica de Dong Van, la Torre de la Bandera Nacional de Lung Cu, la Zona de Reliquias Nacionales Especiales de Tan Trao, el lago Na Hang - Lam Binh y diversas aldeas de turismo comunitario con una rica identidad cultural.

En sentido inverso, las empresas de viajes de Tuyen Quang tienen mayores oportunidades para estudiar y diseñar programas que permitan a los turistas vietnamitas visitar y vivir experiencias en Wenshan y otras localidades de la provincia de Yunnan.

En el diálogo sobre cooperación cultural y turística entre ambas localidades, Lai Quoc Tinh, presidente de la Asociación de Turismo de la provincia de Tuyen Quang, destacó que el fortalecimiento de la cooperación abre oportunidades para que las empresas de viajes accedan a nuevos mercados, conecten circuitos y rutas turísticas y aprovechen eficazmente los servicios de alojamiento, transporte y gastronomía.

Al evaluar el potencial turístico de Tuyen Quang, Liu Huai, subdirector del Departamento de Cultura y Turismo de la prefectura autónoma de las etnias zhuang y miao de Wenshan, expresó su deseo de que ambas partes continúen coordinándose para promover el intercambio de grupos de turistas y crear condiciones favorables para la cooperación empresarial, contribuyendo así a ampliar los intercambios culturales y desarrollar el turismo transfronterizo.

Para 2026, representantes de las asociaciones de turismo, empresas de viajes y establecimientos de alojamiento de ambas partes firmaron acuerdos de cooperación turística y de viajes.

Además de conectar a las empresas, mejorar la calidad de los productos en los destinos desempeña un papel importante, como demuestra la aldea cultural de turismo comunitario de Tha, en el barrio de Ha Giang 1.

Con 14 establecimientos que ofrecen servicios de restauración y alojamiento, Tha registró un aumento del número de visitantes, de más de 183.000 en 2023 a más de 204.000 en 2024 y más de 316.000 en 2025. Esta localidad recibió con orgullo los títulos de “Mejor aldea de turismo comunitario de 2025” y “Destino de turismo comunitario con mayor número de visitantes en 2025”, mientras que el conjunto de homestays de la zona residencial 13 - aldea de Tha recibió el título de “Homestay ASEAN 2025”.

Tran Song Ha, presidente del Comité Popular del barrio Ha Giang 1, informó que la localidad continuará implementando la Resolución N.º 36-NQ/DU, emitida el 19 de marzo de 2026, sobre el desarrollo del turismo para el período 2026-2030, que establece como objetivos vincular el desarrollo turístico con la conservación de la identidad cultural de la etnia Tay y mejorar las condiciones de vida de la población.

Se espera que la iniciativa de acompañar a los hogares dedicados a los negocios para mejorar la calidad de los servicios, combinada con el fortalecimiento de la cooperación entre Tuyen Quang y Wenshan, convierta el turismo transfronterizo en un motor concreto del desarrollo económico y genere más medios de vida para la población local./.