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Vietnam promueve su identidad cultural en festival multicultural de Seúl

La comunidad vietnamita presenta el ao dai, artesanías y tradiciones de Vietnam en un festival multicultural de Seúl para fortalecer los lazos con Corea del Sur.

El stand de Vietnam en el festival (Fuente: VNA)
El stand de Vietnam en el festival (Fuente: VNA)

Seúl (VNA) - El puesto de la Asociación de Mujeres Vietnamitas en Corea del Sur atrajo hoy a numerosos visitantes en la segunda edición del Festival de Intercambio e Integración de Seúl, con productos tradicionales como el ao dai (traje tradicional vietnamita), el sombrero cónico, artesanías y maquetas representativas de la cultura popular del país.

La muestra contribuyó a difundir la riqueza cultural de Vietnam y acercar al público internacional a su historia, sus tradiciones y su gente.

El festival se celebró en la plaza Oullim, dentro del complejo cultural Dongdaemun Design Plaza (DDP). La consejera y ministra Nguyen Thi Thai Binh asistió al evento y acompañó a la asociación en la presentación del puesto vietnamita.

La participación refleja el apoyo de la Embajada a los esfuerzos de la comunidad vietnamita por preservar su identidad cultural, así como el papel de las asociaciones en la difusión de la cultura nacional y el fortalecimiento de los intercambios entre los pueblos de ambos países.

Bajo el lema “Integración en la diversidad, conectando Seúl”, el evento fue organizado por el Centro de Apoyo a los Residentes Extranjeros de Seúl con el objetivo de fomentar el intercambio cultural, estrechar los vínculos entre los extranjeros y la población local y facilitar la integración de las comunidades internacionales en la vida social de la capital surcoreana.

El programa incluyó servicios de asesoramiento sobre información y vida cotidiana para extranjeros, experiencias de belleza al estilo surcoreano (K-Beauty), pruebas de condición física, consultas de salud y actividades para descubrir las culturas tradicionales de Corea del Sur y otros países. Estas propuestas ofrecieron a los participantes oportunidades para compartir experiencias, conocer distintas tradiciones y fortalecer los vínculos entre comunidades.

La programación artística contó con actuaciones de gayageum, instrumento tradicional coreano de cuerda, K-pop y taekwondo, que mostraron distintas facetas de la cultura surcoreana. La combinación de servicios de apoyo, actividades prácticas y espectáculos convirtió el festival en un espacio de encuentro multicultural y entendimiento mutuo.

Con esta iniciativa, Seúl busca promover una sociedad abierta, respetuosa de la diversidad cultural y cohesionada por los vínculos comunitarios. La presentación vietnamita contribuye a difundir la imagen del país y de su gente, así como a fortalecer los intercambios y el entendimiento mutuo entre Vietnam y Corea del Sur./.

VNA
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