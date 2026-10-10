Provincia vietnamita de Dien Bien se llena de color con Festival de Cultura de Etnia Mong

Dien Bien, Vietnam (VNA) El Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo, en coordinación con las autoridades de la provincia norvietnamita de Dien Bien, inauguró la noche del 9 de octubre, el IV Festival de la Cultura de la Etnia Mong 2026, bajo el lema “La colorida cultura de la etnia Mong: convergencia y resplandor”.



El evento busca honrar y promover los valores culturales tradicionales del pueblo Mong y contribuir a preservar su identidad étnica. Asimismo, pretende dar a conocer la imagen de Dien Bien, fomentar los intercambios culturales e impulsar el desarrollo turístico.



En la ceremonia inaugural, Do Van Chien, miembro del Buró Político y vicepresidente permanente de la Asamblea Nacional, elogió al Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo, a las autoridades de Dien Bien y a los organismos centrales y locales por su coordinación en la organización del festival.



Destacó que esta iniciativa contribuye a preservar y promover la cultura Mong y a enriquecer la cultura vietnamita, caracterizada por su unidad en la diversidad.

Do Van Chien, miembro del Buró Político y vicepresidente permanente de la Asamblea Nacional, habla en el evento. (Fuente: VNA)

Con más de un millón de integrantes, la etnia Mong habita principalmente en las zonas montañosas y fronterizas del país y posee un rico patrimonio cultural. Entre sus expresiones más representativas, transmitidas de generación en generación, figuran los trajes tradicionales bordados y decorados con cera de abeja, la flauta y la gaita Mong, festividades como el Gau Tao, los rituales dedicados al dios del bosque, platos típicos como el thang co y el men men, así como amplios conocimientos sobre la producción artesanal. Este patrimonio constituye un valioso legado de la comunidad Mong y contribuye a fortalecer la unidad entre los 54 grupos étnicos de Vietnam.



El espectáculo inaugural combinó música, danza y representaciones folclóricas con modernas tecnologías escénicas para recrear las particularidades culturales de la etnia Mong, desde sus costumbres, creencias y festividades hasta su vestimenta, artesanía y vida comunitaria. El programa también contribuyó a promover la imagen de Dien Bien, una tierra de gran riqueza histórica, cultural y revolucionaria, y a acercar los singulares valores culturales Mong al público nacional e internacional.



El festival transmitió, además, un mensaje de unidad en la diversidad, de preservación de la identidad cultural y de compromiso colectivo con la construcción de un país próspero, civilizado y feliz.



En esta ocasión, el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo concedió certificados de mérito a 11 personas por sus destacadas contribuciones a la preservación y promoción de los valores culturales tradicionales de la etnia Mong. Por su parte, el Comité Popular provincial reconoció como destinos turísticos el mástil de la bandera de A Pa Chai, en la comuna de Sin Thau, y la aldea de Tu Lu, en la comuna de Pu Nhi./.