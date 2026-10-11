Tecnología 3D transforma el arte circense en Vietnam

Cultura-Deporte
La tecnología no sustituye las habilidades de los artistas, sino que potencia la expresividad de sus actuaciones y realza los movimientos, las figuras y los momentos más impactantes sobre el escenario. Foto: VNA
La tecnología no sustituye las habilidades de los artistas, sino que potencia la expresividad de sus actuaciones y realza los movimientos, las figuras y los momentos más impactantes sobre el escenario. Foto: VNA
La pista circular del Circo Central ha sido acondicionada para convertirse en un escenario acuático, ampliando las posibilidades de expresión e interacción de los artistas. Foto: VNA
La pista circular del Circo Central ha sido acondicionada para convertirse en un escenario acuático, ampliando las posibilidades de expresión e interacción de los artistas. Foto: VNA
La pista circular del Circo Central ha sido acondicionada para convertirse en un escenario acuático, ampliando las posibilidades de expresión e interacción de los artistas. Foto: VNA
La pista circular del Circo Central ha sido acondicionada para convertirse en un escenario acuático, ampliando las posibilidades de expresión e interacción de los artistas. Foto: VNA
La tecnología no sustituye las habilidades de los artistas, sino que potencia la expresividad de sus actuaciones y realza los movimientos, las figuras y los momentos más impactantes sobre el escenario. Foto: VNA
La tecnología no sustituye las habilidades de los artistas, sino que potencia la expresividad de sus actuaciones y realza los movimientos, las figuras y los momentos más impactantes sobre el escenario. Foto: VNA
La obra de circo teatral “Son Than Thuy Quai” ha generado un fenómeno poco habitual en el sector circense vietnamita: las más de 1.200 localidades del Circo Central registran funciones con el aforo completo de manera continuada. Foto: VNA
La obra de circo teatral “Son Than Thuy Quai” ha generado un fenómeno poco habitual en el sector circense vietnamita: las más de 1.200 localidades del Circo Central registran funciones con el aforo completo de manera continuada. Foto: VNA
La tecnología no sustituye las habilidades de los artistas, sino que potencia la expresividad de sus actuaciones y realza los movimientos, las figuras y los momentos más impactantes sobre el escenario. Foto: VNA
La tecnología no sustituye las habilidades de los artistas, sino que potencia la expresividad de sus actuaciones y realza los movimientos, las figuras y los momentos más impactantes sobre el escenario. Foto: VNA
Las imágenes, la iluminación y las tecnologías de proyección amplían el espacio escénico y sumergen al público en el universo mitológico de “Son Than Thuy Quai”. Foto: VNA
Las imágenes, la iluminación y las tecnologías de proyección amplían el espacio escénico y sumergen al público en el universo mitológico de “Son Than Thuy Quai”. Foto: VNA
La tecnología de mapeo 3D se utiliza a lo largo de toda la representación para recrear escenarios que van desde montañas, bosques y océanos hasta mundos mitológicos, permitiendo narrar la historia a través de múltiples capas visuales. Foto: VNA
La tecnología de mapeo 3D se utiliza a lo largo de toda la representación para recrear escenarios que van desde montañas, bosques y océanos hasta mundos mitológicos, permitiendo narrar la historia a través de múltiples capas visuales. Foto: VNA
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Tecnología 3D transforma el arte circense en Vietnam

El espectáculo circense “Son Than Thuy Quai”, presentado recientemente por la Federación de Circo de Vietnam, destaca por fusionar el circo tradicional con la tecnología de mapeo 3D, la iluminación, la música y un escenario acuático. Esta innovadora propuesta amplía las posibilidades expresivas del circo, renueva la narración escénica y acerca los valores culturales tradicionales al público contemporáneo, en consonancia con el espíritu de la Resolución No. 57-NQ/TW sobre el desarrollo científico y tecnológico y la innovación.

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