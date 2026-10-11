Tecnología 3D transforma el arte circense en Vietnam

El espectáculo circense “Son Than Thuy Quai”, presentado recientemente por la Federación de Circo de Vietnam, destaca por fusionar el circo tradicional con la tecnología de mapeo 3D, la iluminación, la música y un escenario acuático. Esta innovadora propuesta amplía las posibilidades expresivas del circo, renueva la narración escénica y acerca los valores culturales tradicionales al público contemporáneo, en consonancia con el espíritu de la Resolución No. 57-NQ/TW sobre el desarrollo científico y tecnológico y la innovación.