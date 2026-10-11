Cooperación comercial entre Vietnam y China sigue desarrollándose con fuerza

Beijing (VNA)- El comercio entre Vietnam y China se está expandiendo rápidamente y se ha convertido en un punto fuerte de las relaciones bilaterales, especialmente desde la visita de Estado a China del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, en abril, según observó el consejero comercial de la Embajada de Hanoi en Beijing, Nong Duc Lai.



En una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Beijing, antes de la visita oficial del presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, a China, el funcionario afirmó que este dinamismo se debe no solo a la demanda del mercado y la complementariedad de ambas economías, sino también a la estrecha alineación entre las orientaciones estratégicas de los altos dirigentes de ambos partidos y países y a los esfuerzos por convertir dichas orientaciones en mecanismos, planes y actividades de cooperación concretas. Esto proporciona al comercio una base para seguir creciendo en escala, mejorar en calidad y adaptarse a un panorama global cambiante.



En primer lugar, las orientaciones estratégicas de los altos dirigentes ofrecen un impulso político y un marco favorable para el comercio. Mediante visitas y contactos de alto nivel en los últimos años, ambas partes han señalado los lazos económicos y comerciales como un pilar de su asociación estratégica integral. Las percepciones comunes y los acuerdos de alto nivel, especialmente desde 2023, han definido las directrices para un comercio equilibrado y sostenible, un mayor acceso a los mercados, una infraestructura, logística y conectividad de las cadenas de suministro más sólidas, y la colaboración en áreas emergentes como la economía digital, el comercio electrónico y la transición verde.



El comercio ya no se trata de forma aislada, sino como parte de un marco más amplio que abarca el desarrollo, la inversión, la producción, la infraestructura de transporte y las cadenas de suministro regionales. Esto permite a los ministerios, agencias, localidades y empresas lanzar planes de cooperación interconectados, complementarios y a largo plazo.

Camiones de carga pasan por el puesto fronterizo internacional de Kim Thanh en Lao Cai. Foto: VNA

En segundo lugar, el comercio ha mantenido un fuerte crecimiento, impulsado por las directrices de alto nivel y la demanda de cooperación sustantiva. China sigue siendo el principal socio comercial y fuente de importaciones de Vietnam, y uno de sus principales mercados de exportación. Vietnam es el principal socio comercial de China en la ASEAN y el tercero a nivel mundial.



Según datos de la Aduana de Vietnam, el comercio bilateral alcanzó los 253,1 mil millones de dólares en los primeros nueve meses de este año, lo que representa un aumento interanual del 37,6%. Las exportaciones de Vietnam a China aumentaron un 32,9%, alcanzando los 65,8 mil millones de dólares, mientras que las importaciones crecieron un 39,3%, hasta los 187,3 mil millones de dólares. China representó alrededor del 41,3% de las importaciones vietnamitas y el 15,2% de sus exportaciones totales. Entre los principales grupos de productos se encuentran la electrónica, la maquinaria y los equipos, los materiales y componentes, y los productos agrícolas y alimentarios.



La estructura comercial está cada vez más ligada a las cadenas de suministro, especialmente en los sectores de electrónica, maquinaria y equipos, materiales y componentes, y procesamiento y manufactura. El crecimiento de las exportaciones a China indica que existe margen para una mayor expansión, no solo en productos agrícolas, sino también en bienes procesados y manufacturados.



En tercer lugar, los acuerdos de alto nivel se están traduciendo en resultados tangibles. Los ministerios y organismos vietnamitas han organizado numerosos eventos de promoción del comercio y la inversión en China, aumentando la presencia de productos vietnamitas y difundiendo las marcas vietnamitas entre los consumidores chinos.



Cabe destacar que ambas partes están coordinando más estrechamente para eliminar las barreras comerciales y ampliar el acceso al mercado para los productos agrícolas, los alimentos y otras exportaciones clave. La negociación, firma y entrega de protocolos sobre cuarentena y seguridad alimentaria otorgan a muchos productos agrícolas vietnamitas una base legal para su exportación oficial a China.



El trabajo en fronteras inteligentes, aduanas, cuarentena, logística y conectividad ferroviaria continúa avanzando. Esto alivia los cuellos de botella inmediatos en el movimiento de mercancías, al tiempo que fomenta vínculos a largo plazo entre ambas economías, reduce los costos comerciales y agiliza las operaciones comerciales.



En cuarto lugar, la cooperación comercial se está expandiendo a nuevas áreas. Junto con los sectores tradicionales, el comercio electrónico transfronterizo, la economía digital, la logística inteligente y la transición ecológica están generando oportunidades. Las plataformas chinas de comercio electrónico brindan a las empresas vietnamitas un acceso más directo a las redes de distribución y a los consumidores chinos, en particular para productos agrícolas, alimentos procesados y bienes de consumo de marca.



La Asociación Económica Integral Regional (RCEP) y los marcos existentes, en particular el Tratado de Libre Comercio ASEAN-China, también están facilitando el comercio y la inversión.



En quinto lugar, el comercio entre Vietnam y China está llamado a seguir creciendo, impulsado por unos vínculos políticos estables, la atención constante de los altos dirigentes, la complementariedad de sus economías, la proximidad geográfica y un marco de cooperación cada vez más integral. Las orientaciones acordadas en materia de apertura de mercados, conectividad de infraestructuras, facilitación del comercio, desarrollo de cadenas de suministro y economía digital deberían imprimir un nuevo impulso a esta relación.



No obstante, según el consejero comercial, materializar ese potencial depende en gran medida de la implementación efectiva de los acuerdos suscritos, la eliminación de barreras técnicas y la mejora de la conectividad logística y la competitividad empresarial. Se debe priorizar la expansión de las exportaciones vietnamitas a China, el desarrollo de productos de mayor valor añadido, el establecimiento de vínculos entre empresas y el fomento de un comercio más equilibrado y sostenible./.