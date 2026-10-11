Prensa laosiana destaca logros económicos de la visita del premier vietnamita

Vientiane (VNA) – Los medios de comunicación de Laos han seguido destacando los resultados de la visita oficial del primer ministro vietnamita, Le Minh Hung, a este país los días 8 y 9 de octubre, calificándola como un impulso a la cooperación práctica en comercio, inversión, infraestructura estratégica, transformación digital y bienestar social.

En informes publicados hoy, los medios laosianos señalaron que la visita no solo fortaleció los cimientos políticos de los vínculos bilaterales, sino que también generó un nuevo impulso para la cooperación económica entre ambos países.

Pasaxon, el periódico oficial del Comité Central del Partido Popular Revolucionario de Laos (PPRL), y la Agencia de Noticias de Laos (KPL) informaron que las conversaciones entre el primer ministro laosiano, Saleumxay Kommasith, y su homólogo vietnamita fueron muy exitosas.

Ambas partes se centraron en resolver obstáculos y acelerar proyectos clave de transporte y economía. Reafirmaron su compromiso con iniciativas importantes destinadas a ayudar a Laos a transformarse de un país sin salida al mar en un centro regional de conectividad. Entre ellas figuran la autopista Vientiane-Hanoi, el desarrollo del puerto marítimo de Vung Ang, los enlaces ferroviarios y los oleoductos.

El semanal Vientián Mai destacó el papel de los órganos legislativos en la supervisión y el apoyo a los gobiernos para garantizar que los acuerdos económicos y comerciales se implementen con seriedad, aportando beneficios tangibles a las empresas y a la población de ambos países.

Desde una perspectiva económica, Lao Xperts, un destacado sitio web de noticias económicas de Laos, analizó las cifras de inversión anunciadas en la Conferencia de Promoción de Inversiones Laos-Vietnam de 2026, celebrada durante la visita.

Las cifras oficiales mostraron que el gobierno de Laos aprobó 45 proyectos en los sectores de gestión y concesiones durante los primeros nueve meses de 2026, con un valor total de 8,57 mil millones de dólares. Vietnam se mantuvo como el principal inversor extranjero en Laos, con 4,7 mil millones de dólares, lo que representa alrededor del 55% de la inversión total aprobada.

Lao Xperts indicó que la inversión vietnamita era importante para el desarrollo económico de Laos, ya que ayudaba a ampliar la producción y crear empleos.

Asimismo, puntualizó que la Cámara Nacional de Comercio e Industria de Laos y la Asociación de Empresas Vietnamitas en Laos abogaron por mayores reformas administrativas y una mayor transparencia para convertir los acuerdos de cooperación en proyectos efectivos.

La visita concluyó con el intercambio de 11 documentos de cooperación a nivel gubernamental y 17 documentos sobre cooperación en inversión entre empresas y localidades, estableciendo así un marco para la siguiente fase de la cooperación bilateral, subrayó.

El bienestar social y la tecnología digital también ocuparon un lugar destacado en la cobertura mediática de Laos. El medio Laophattana News describió la entrega de un sistema de gestión de población y de un sistema de identificación ciudadana digital como un avance oportuno, destinado a ayudar a Laos a superar las limitaciones de infraestructura en la administración pública y a avanzar en sus objetivos de construir un gobierno, una economía y una sociedad digitales.

Por su parte, Lao Youth Radio resaltó a la empresa vietnamita de telecomunicaciones Star Telecom (Unitel), la cual firmó memorandos de entendimiento con Vientiane y la provincia de Champasak en materia de gobierno digital, ciudades inteligentes y servicios públicos en línea. Estos acuerdos reflejan una transición hacia una cooperación en gobernanza más inteligente e impulsada por la tecnología.

Los medios de Laos concluyeron que los logros tangibles en materia de cooperación económica, comercial, de infraestructura y digital sentarían una base sólida para seguir fortaleciendo la gran amistad, la solidaridad especial, la cooperación integral y la cohesión estratégica entre ambos Partidos, Estados y pueblos en esta nueva etapa de desarrollo./.

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