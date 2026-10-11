Presidente parlamentario vietnamita visita modelo de trabajo legislativo en Beijing

Beijing (VNA) – El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, junto con una delegación de alto nivel, visitó hoy la Estación de enlace legislativo de Nanmofang, en el distrito de Chaoyang, Beijing, como parte de su visita oficial a China.



Durante la visita, el titular parlamentario escuchó la presentación sobre modelos e iniciativas innovadoras para recabar las opiniones de la población sobre los proyectos legislativos. Estos mecanismos permiten a los representantes de la Asamblea Popular de distintos niveles intensificar sus contactos con los electores e incorporar las cuestiones que preocupan a la ciudadanía al proceso de elaboración, verificación y aprobación de los documentos normativos.



Posteriormente, el dirigente vietnamita y Wang Dongming, vicepresidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional de China, copresidieron un encuentro para intercambiar experiencias sobre la labor legislativa, la promoción de la democracia de base y otras cuestiones de interés común.



En el encuentro, Li Xiuling, presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Municipal de Beijing, valoró la importancia de la visita, especialmente el hecho de que el presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam iniciara su agenda con una visita sobre el terreno para conocer un modelo legislativo y de vinculación con los electores a nivel de base.



Según Li, esta actividad constituye una oportunidad importante para que ambas partes intercambien experiencias sobre la construcción de la democracia socialista.



Al presentar el modelo chino de democracia popular de proceso completo, Li explicó que este se ha desarrollado durante más de 70 años y comprende mecanismos como las asambleas populares y la consulta política bajo el liderazgo del Partido Comunista y la autonomía de las minorías étnicas. Estos mecanismos abarcan todo el proceso, desde las elecciones y las consultas hasta la toma de decisiones, la implementación y la supervisión, con el objetivo de combinar el liderazgo del Partido Comunista, el papel del pueblo como dueño del país y la gestión de la sociedad conforme a la ley.



En cuanto a las actividades de la Asamblea Popular Municipal de Beijing, señaló que las estaciones de enlace legislativo de base y las “Casas de los Representantes de la Asamblea Popular” se han establecido ampliamente y funcionan en coordinación con la línea telefónica municipal de atención ciudadana 12345. Estos canales reciben opiniones de la población sobre diversos asuntos, desde observaciones a proyectos de políticas y leyes hasta cuestiones cotidianas, fortaleciendo así la conexión entre la labor legislativa y las comunidades.

El presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, y la delegación vietnamita asisten a un seminario para intercambiar experiencias con el Congreso Popular Municipal de Beijing. Foto:





En su intervención, el presidente Tran Thanh Man subrayó que esta actividad tiene como objetivo concretar las percepciones comunes alcanzadas por los máximos dirigentes, elevar el nivel de cooperación entre la Asamblea Nacional de Vietnam y la Asamblea Popular Nacional de China, profundizar la confianza política y convertir la cooperación entre los órganos legislativos en uno de los pilares de las relaciones entre ambos partidos y países.



Al valorar el modelo de vinculación de la labor legislativa con las comunidades, los electores y la población de Nanmofang y Beijing en general, señaló que reforzar los vínculos entre los representantes de la Asamblea Popular y la ciudadanía permite recoger opiniones, aspiraciones y percepciones sociales, contribuyendo así a mejorar la calidad de la elaboración de las leyes.



El presidente de la Asamblea Nacional vietnamita afirmó que en el proceso de construcción de un Estado de derecho socialista del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, Vietnam concede gran importancia a la labor legislativa, y presta especial atención a las opiniones de expertos, intelectuales, empresas, electores y ciudadanos, sobre todo los sectores directamente afectados por las políticas y leyes.



Los canales de consulta se han ampliado progresivamente e incluyen seminarios, coloquios, conferencias presenciales y plataformas en línea, así como el uso de tecnologías digitales e inteligentes, con el fin de garantizar una participación más democrática, objetiva y diversa en el proceso de consulta y perfeccionamiento de las políticas y las leyes.

El presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, visita e inspecciona el punto de enlace legislativo en el distrito de Chaoyang. Foto: VNA

El presidente de la Asamblea Nacional señaló que Vietnam está reorientando profundamente su enfoque legislativo, pasando de una función centrada en la gestión a otra orientada a crear condiciones favorables para el desarrollo, con miras a perfeccionar el entorno jurídico para un crecimiento rápido y sostenible.



La Asamblea Nacional está intensificando la aplicación de la inteligencia artificial y los asistentes virtuales en la elaboración y perfeccionamiento del sistema jurídico, dijo.



Agregó que los modelos y métodos eficaces de trabajo legislativo ofrecen experiencias prácticas que ambas partes pueden aprovechar para intensificar la cooperación y el intercambio de conocimientos, especialmente entre las comisiones especializadas, los consejos populares y los representantes electos de ambos países./.