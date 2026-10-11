Internacional

Medios de comunicación de Camboya dan amplia cobertura a la visita del premier vietnamita

La prensa camboyana destaca los seis acuerdos entre Vietnam y Camboya tras la visita del premier Le Minh Hung y el objetivo de alcanzar 20.000 millones de dólares en comercio bilateral.

La página cambodianess.com publicó un artículo titulado "Camboya y Vietnam fortalecen sus relaciones a través de 6 acuerdos, reafirmando el objetivo comercial de 20 mil millones de dólares". Foto: VNA
La página cambodianess.com publicó un artículo titulado "Camboya y Vietnam fortalecen sus relaciones a través de 6 acuerdos, reafirmando el objetivo comercial de 20 mil millones de dólares". Foto: VNA

Phnom Penh (VNA)- Los medios de comunicación camboyanos dedicaron una amplia cobertura, los días 10 y 11 de octubre, a la visita oficial del primer ministro vietnamita, Le Minh Hung.

El periódico Khmer Times, en un artículo del 11 de octubre titulado “El primer ministro vietnamita concluye su visita oficial a Camboya con acuerdos clave en comercio y seguridad”, informó que ambos primeros ministros presenciaron la firma de seis acuerdos que abarcan la seguridad nacional, la prevención y el control de drogas, el comercio, la cultura y la educación. Asimismo, las empresas intercambiaron cinco documentos económicos durante el Foro Empresarial Vietnam-Camboya 2026.

El diario señaló que la visita refuerza la confianza política y la integración económica de cara al 60.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas, que se conmemorará en 2027.

Por su parte, el sitio web Cambodianess.com, en un artículo del 10 de octubre titulado “Camboya y Vietnam estrechan lazos con seis acuerdos y reafirman la meta comercial de 20 mil millones de dólares”, indicó que ambos líderes celebraron los avances en diversos ámbitos y acordaron elevar sus relaciones a un nuevo nivel. Dialogaron sobre la intensificación de la cooperación en política, defensa y seguridad nacional, economía, comercio e inversión, agricultura, energía, educación y formación profesional, conectividad de infraestructuras y turismo. También compartieron puntos de vista sobre el fomento de los intercambios entre personas y jóvenes de las provincias fronterizas.

El artículo añade que, según el Departamento General de Aduanas e Impuestos Especiales de Camboya, el país exportó mercancías a Vietnam por valor de casi 3 mil millones de dólares en los primeros ocho meses de 2026, lo que supone un aumento interanual del 7,6%. Camboya recibió más de un millón de visitantes vietnamitas en 2025, convirtiendo a Vietnam en una de sus principales fuentes de turistas internacionales. Asimismo, un número creciente de camboyanos viaja a Vietnam por turismo y atención médica; las llegadas aumentaron un 45% en 2025 con respecto a 2024.

También el 10 de octubre, la Agencia de Noticias de Camboya (AKP) informó sobre la conclusión de la visita del primer ministro Le Minh Hung y difundió un comunicado de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Camboya sobre los resultados de la misma.

Ese mismo día, Fresh News informó que el primer ministro de Camboya, Samdech Hun Manet, y su homólogo vietnamita acordaron elevar los vínculos bilaterales y ampliar la colaboración conjunta en áreas clave durante sus conversaciones celebradas en Phnom Penh el 9 de octubre./.

VNA
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